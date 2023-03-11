ВСУ назвали необходимость удерживать Артемовск попыткой «выиграть время»
ВСУ связали необходимость удерживать Артемовск с попыткой «выиграть время»
Вооруженным силам Украины необходимо продолжить удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут), чтобы «выиграть время» и подготовиться к контрнаступлению весной, заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, передает издание «Страна».
«Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами», — сказал он.
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