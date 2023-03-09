Пушилин сообщил об отбитой атаке ВСУ в Артемовске

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные отбили контратаку Вооруженных силы Украины в восточной части Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Восточная часть находится под нашим контролем уже, но противник, несмотря на увеличивающиеся шансы на окружение, тем не менее, продолжает подпитываться <...> дополнительными резервами», — заявил Пушилин. По его словам, на одном из участков ВСУ попытались перейти в контратаку. «Ничего не получилось, но достаточно дерзкая попытка со стороны вооруженных формирований Украины была совершена», — сказал он.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев. 9 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы компании заняли населенный пункт Дубово-Василевка к северо-западу от Артемовска. Расположенные неподалеку Берховка и Ягодное, по словам Пригожина, тоже находятся под контролем российских сил. Минобороны о взятии этих населенных пунктов не сообщало.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил, что украинские власти решили продолжить оборону Бахмута, поскольку уход ВСУ позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что установление контроля над Артемовском позволит проводить «дальнейшие наступательные действия в глубь обороны ВСУ». Он назвал город важным узлом обороны украинских войск в Донбассе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта допустил взятие Артемовска российской армией в ближайшие дни.