Кирби исключил влияние возможной потери ВСУ Артемовска на конфликт

Джон Кирби: возможная потеря ВСУ Артемовска не повлияет на ход боевых действий в целом

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Возможное падение Артемовска (украинское название — Бахмут) не будет иметь стратегического значения для общего хода боевых действий, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит The New York Times.

«Даже если Бахмут падет, это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом. Я бы даже сказал, что это не обязательно окажет стратегическое влияние на боевые действия в этой части страны», — сказал он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что главная задача в Артемовске — дать возможность войскам продвигаться вперед.

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