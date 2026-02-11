 Перейти к основному контенту
0

Трамп заявил, что Индия будет закупать «совсем немного» нефти из России

Трамп заявил, что Индия продолжит закупать «совсем немного» нефти из России. Ранее он говорил об обещании властей страны полностью отказаться от закупок у Москвы. В Кремле отмечали, что не получали подобных уведомлений от Нью-Дели
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Индия продолжает импортировать нефть из России, но в незначительном объеме, заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox Business.

«Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки, я просто немного их подтолкнул [к этому]», — сказал Трамп.

2 февраля американский лидер заявлял, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России. Лидеры договорились о торговом соглашении, согласно которому США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Меры вступили в силу 7 февраля. Тогда же Трамп повторил, что Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации». Индийский министр нефти Хардип Пури отмечал, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций
Политика

Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти. У Москвы «нет оснований полагать», что индийская сторона «пересмотрела свой подход» к сотрудничеству, сказала также представитель российского МИДа Мария Захарова.

Как считают опрошенные Financial Times и The Wall Street Journal аналитики, Индия вряд ли откажется от российской нефти ради американской, но может диверсифицировать свои поставки. Эксперты отмечали, что резкий отказ от российской нефти стал бы серьезным ударом по стратегическим отношениям Индии с Москвой и создал бы проблемы для индийских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших к поставкам по сниженным ценам.

Bloomberg узнал о «неспокойных выходных» Индии из-за указа Трампа о нефти
Политика
Фото:Abhishek Chinnappa / Getty Images

В начале августа 2025 года Трамп ввел против Индии сначала 25-процентные пошлин на импорт, а концу месяца увеличил их до 50%. Тогда американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти.

В ответ на это Индия заявила, что все равно продолжит закупки российской нефти. В Кремле требование США к Индии отказаться от закупок российской нефти тогда назвали попыткой прекратить торговые отношения двух стран и «фактически угрозами». Москва считает санкции Запада незаконными.

