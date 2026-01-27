 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Министр нефти Индии заявил о тенденции снижения поставок из России

Сюжет
Война санкций
Объем поставок уже сократился и, как ожидается, будет снижаться дальше, говорит Пури. Министр связал это с рыночными условиями
BRENT BRENT $66,25 +0,67%
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Поставки российской нефти в Индию, как ожидается, продолжат снижаться, заявил индийский министр нефти Хардип Пури. Его слова приводит Bloomberg.

Объем поставок нефти из России уже сократился до 1,3 млн барр. в сутки со среднегодового показателя 1,8 млн барр., сказал он Bloomberg Television.

«Наблюдается тенденция к снижению. Это обусловлено рыночными условиями», — добавил Пури.

Индийское правительство не давало никаких указаний относительно закупок российской нефти, и компании принимают решения самостоятельно, подчеркнул глава ведомства. Он отметил, что у Индии есть возможность диверсифицировать поставки и в настоящее время она закупает этот вид топлива у 41 страны.

Пури добавил, что индийские компании заинтересованы в увеличении поставок нефти из Канады и США.

Фон дер Ляйен прокомментировала заключение «матери всех сделок» с Индией
Политика
Урсула фон дер Ляйен

В конце августа США ввели в отношении Индии дополнительный 25-процентный тариф в связи с закупками ею российской нефти, что довело общий размер пошлины до 50%. В октябре американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки нефти. Индийские власти подчеркивали, что будут действовать в интересах своих потребителей и обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.

Bloomberg в декабре сообщил, что санкции США снизили, но не остановили импорт российской нефти в Индию. «НПЗ могут постепенно перейти к компаниям, не находящимся под санкциями, использовать теневых перевозчиков и перевалку с судна на судно, чтобы сбалансировать геополитические и экономические интересы», — счел тогда аналитик Nomura Бинет Банка.

Издание утверждало, что Индия сознательно пытается сохранить импорт из России, и в ближайшие месяцы он будет зависеть от появления не только обходных маршрутов поставок, но и скидок на топливо. Например, крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries, приостановивший импорт российской нефти сразу после введения санкций, впоследствии возобновил его, но по сниженным ценам и у поставщиков, не подверженных санкционным ограничениям.

Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани, одному из крупнейших бизнесменов Индии и союзнику премьер-министра Нарендры Моди. Конгломерат был крупнейшим покупателем российской нефти в республике. С начала конфликта на Украине в 2022 году компания приобрела сырья на сумму около $33 млрд, это почти 8% всех экспортных продаж российской нефти. Этот масштаб закупок вызывал критику со стороны Соединенных Штатов.

Москва считает западные санкции незаконными и сообщала, что Россия выработала к санкциям «определенный иммунитет». В Кремле требования США к Индии из-за нефти из России назвали фактически угрозами.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия закупки нефти
