Трамп с 7 февраля отменит 25-процентные пошлины на товары из Индии

С 7 февраля Соединенные Штаты отменяют пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за закупки нефти у России. Соответствующий закон подписаламериканский президент Дональд Трамп.

Закон вступает в силу с 12:01 по восточному стандартному времени (20:00 мск) 7 февраля 2026 года. С этого времени продукция Индии, импортируемая в Соединенные Штаты, больше не подлежит дополнительной адвалорной ставке пошлины в размере 25%, говорится в документе.

«По моему мнению, эта модификация необходима и уместна для решения национальной чрезвычайной ситуации», — написал Трамп и добавил, что Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации», заявила о приобретении энергетических товаров США у США и недавно заключила соглашение о расширении оборонного сотрудничества в течение следующих 10 лет.

