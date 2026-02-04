МИД не увидел оснований полагать, что Индия пересмотрела подход по нефти
Нет оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход по сотрудничеству с Москвой в сфере энергетики, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в вопросах внешнеэкономического сотрудничества Нью-Дели руководствуется исключительно национальными интересами и исходя из коммерческой целесообразности.
«У нас нет оснований полагать, что индийские друзья пересмотрели свой подход», — сказала Захарова, добавив, что закупка Индией российского топлива выгодна обеим странам и содействует поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке.
Действия западных стран, включая ограничения, превратили энергетическое пространство и рынки в область противостояния, констатировали в МИД.
2 февраля Трамп объявил, что Индия откажется от российской нефти, увеличив закупки в США и, возможно, в Венесуэле. В качестве шага навстречу Вашингтон снизил взаимные таможенные пошлины с Нью-Дели с 25 до 18%.
Власти Индии не подтверждают заявления президента США. Премьер-министр Нарендра Моди и министр торговли страны Пиюш Гоял, комментируя переговоры с Вашингтоном, тему нефти не затрагивали, отметив лишь, что окончательное соглашение еще не подписано.
Россия также не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти, сообщили в Кремле. Как считают аналитики, Индия вряд ли откажется от российской нефти ради американской, но может диверсифицировать свои поставки, пишут Financial Times и The Wall Street Journal.
Осенью прошлого года министр финансов Индии Нирмала Ситхараман подчеркивала, что страна продолжит закупать российскую нефть. Она подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».
