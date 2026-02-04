Аналитики усомнились, что Индия откажется от российской нефти ради США

Индия не будет заменять поставки российской нефти на американскую, несмотря на слова Трампа, считают аналитики. Кремль также не получал подобных уведомлений от Нью-Дели. Скорее речь идет о диверсификации поставок, пишет WSJ

Фото: Hari Mahidhar / Shutterstock

Индия вряд ли откажется от российской нефти ради американской, но может диверсифицировать свои поставки, пишут Financial Times и The Wall Street Journal со ссылкой на мнение аналитиков.

Власти Индии не подтверждают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Нью-Дели согласился заместить закупки российской нефти американской в рамках торговой сделки с Вашингтоном, говорится в статье FT. Премьер-министр Нарендра Моди и министр торговли страны Пиюш Гоял, комментируя переговоры с Вашингтоном, тему нефти не затрагивали, отметив лишь, что окончательное соглашение еще не подписано.

Эксперты в беседе с изданием отмечают, что резкий отказ от российской нефти стал бы серьезным ударом по стратегическим отношениям Индии с Москвой и создал бы проблемы для индийских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших к поставкам по сниженным ценам.

По словам представителя индийской Observer Research Foundation Харша Панто, Индия действительно диверсифицирует импорт, но немедленного прекращения закупок из России ждать не стоит. «Если проблема заключается в том, что Индия немедленно прекратит поставки нефти из России из-за этой торговой сделки, это вряд ли произойдет», — считает он.

После начала боевых действий на Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем. Хотя объемы уже сократились почти вдвое — до чуть более 1 млн барр. в сутки, Россия по-прежнему обеспечивает около трети индийского импорта нефти, говорится в публикации. Аналитик Kpler в Нью-Дели ожидает, что в ближайшие месяцы российские поставки останутся стабильными — от 1,1 млн до 1,3 млн барр. в месяц в первой половине 2026 года.

«Я не думаю, что Индия взяла на себя обязательство полностью прекратить закупки российской нефти, но Индия обязалась сократить свои закупки», — рассказал изданию генеральный директор Форума стратегического партнерства США и Индии Мукеш Аги. При этом вопрос сроков еще не решен, добавил он.

Заменить российскую нефть американской сложно из-за более высокой цены и длительной логистики, пишет The Wall Street Journal. Переход на нефть из Венесуэлы также ограничен: стране потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций, чтобы нарастить добычу. Более реалистичной альтернативой могут стать поставки с Ближнего Востока, хотя они обычно обходятся дороже, говорится в статье.

По оценкам экономистов, даже частичное сокращение индийских закупок может усилить давление на российский бюджет. В 2025 году доходы России от энергоресурсов снизились на 24% на фоне новых санкций США. При этом эксперты сходятся во мнении, что полный отказ Индии от российской нефти в ближайшей перспективе маловероятен, а сделка с США лишь указывает на постепенную диверсификацию импорта, а не на радикальный разворот, подчеркивает WSJ.

2 февраля Трамп объявил, что Индия откажется от российской нефти, увеличив закупки в США и, возможно, в Венесуэле. В качестве шага навстречу Вашингтон снизил взаимные таможенные пошлины с Нью-Дели с 25 до 18%.

Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти, сообщили в Кремле. Москва «очень внимательно» относится к заявлениям Трампа и «тщательно фиксирует, анализирует» его слова, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия считает западные санкции незаконными.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман осенью прошлого года подчеркивала, что страна продолжит закупать российскую нефть. Она подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.