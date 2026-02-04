 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Аналитики усомнились, что Индия откажется от российской нефти ради США

Сюжет
Война санкций
Индия не будет заменять поставки российской нефти на американскую, несмотря на слова Трампа, считают аналитики. Кремль также не получал подобных уведомлений от Нью-Дели. Скорее речь идет о диверсификации поставок, пишет WSJ
BRENT BRENT $67,46 -0,97%
Фото: Hari Mahidhar / Shutterstock
Фото: Hari Mahidhar / Shutterstock

Индия вряд ли откажется от российской нефти ради американской, но может диверсифицировать свои поставки, пишут Financial Times и The Wall Street Journal со ссылкой на мнение аналитиков.

Власти Индии не подтверждают заявления президента США Дональда Трампа о том, что Нью-Дели согласился заместить закупки российской нефти американской в рамках торговой сделки с Вашингтоном, говорится в статье FT. Премьер-министр Нарендра Моди и министр торговли страны Пиюш Гоял, комментируя переговоры с Вашингтоном, тему нефти не затрагивали, отметив лишь, что окончательное соглашение еще не подписано.

Эксперты в беседе с изданием отмечают, что резкий отказ от российской нефти стал бы серьезным ударом по стратегическим отношениям Индии с Москвой и создал бы проблемы для индийских нефтеперерабатывающих заводов, привыкших к поставкам по сниженным ценам.

По словам представителя индийской Observer Research Foundation Харша Панто, Индия действительно диверсифицирует импорт, но немедленного прекращения закупок из России ждать не стоит. «Если проблема заключается в том, что Индия немедленно прекратит поставки нефти из России из-за этой торговой сделки, это вряд ли произойдет», — считает он.

После начала боевых действий на Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем. Хотя объемы уже сократились почти вдвое — до чуть более 1 млн барр. в сутки, Россия по-прежнему обеспечивает около трети индийского импорта нефти, говорится в публикации. Аналитик Kpler в Нью-Дели ожидает, что в ближайшие месяцы российские поставки останутся стабильными — от 1,1 млн до 1,3 млн барр. в месяц в первой половине 2026 года.

«Я не думаю, что Индия взяла на себя обязательство полностью прекратить закупки российской нефти, но Индия обязалась сократить свои закупки», — рассказал изданию генеральный директор Форума стратегического партнерства США и Индии Мукеш Аги. При этом вопрос сроков еще не решен, добавил он.

NDTV узнал, что Индия не будет покупать нефть у подсанкционных стран
Политика
Фото:Dinesh Hukmani / Shutterstock

Заменить российскую нефть американской сложно из-за более высокой цены и длительной логистики, пишет The Wall Street Journal. Переход на нефть из Венесуэлы также ограничен: стране потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций, чтобы нарастить добычу. Более реалистичной альтернативой могут стать поставки с Ближнего Востока, хотя они обычно обходятся дороже, говорится в статье.

По оценкам экономистов, даже частичное сокращение индийских закупок может усилить давление на российский бюджет. В 2025 году доходы России от энергоресурсов снизились на 24% на фоне новых санкций США. При этом эксперты сходятся во мнении, что полный отказ Индии от российской нефти в ближайшей перспективе маловероятен, а сделка с США лишь указывает на постепенную диверсификацию импорта, а не на радикальный разворот, подчеркивает WSJ.

Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти
Политика
Фото:Global Look Press

2 февраля Трамп объявил, что Индия откажется от российской нефти, увеличив закупки в США и, возможно, в Венесуэле. В качестве шага навстречу Вашингтон снизил взаимные таможенные пошлины с Нью-Дели с 25 до 18%.

Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти, сообщили в Кремле. Москва «очень внимательно» относится к заявлениям Трампа и «тщательно фиксирует, анализирует» его слова, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия считает западные санкции незаконными.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман осенью прошлого года подчеркивала, что страна продолжит закупать российскую нефть. Она подчеркнула, что Нью-Дели будет принимать решение исходя из интересов страны и необходимости сдерживать расходы на импорт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Индия США Россия санкции США российская нефть
Материалы по теме
NDTV узнал, что Индия не будет покупать нефть у подсанкционных стран
Политика
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти
Политика
Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14
Сменившая гражданство Потапова выбила россиянку с турнира в Румынии Спорт, 16:11