США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций

Фото: Reuters

Американские вооруженные силы перехватили танкер Aquila II в Индийском океане и взяли его на абордаж. Об этом сообщил Пентагон в соцсети X.

«Корабль «Аквила II» действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями в Карибском море. Он убежал, и мы последовали за ним. Министерство обороны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана. Ни одна другая страна на планете Земля не обладает возможностью навязывать свою волю ни в какой сфере», —говорится в заявлении.



Материал дополняется