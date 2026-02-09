США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций
Американские вооруженные силы перехватили танкер Aquila II в Индийском океане и взяли его на абордаж. Об этом сообщил Пентагон в соцсети X.
«Корабль «Аквила II» действовал вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, находящихся под санкциями в Карибском море. Он убежал, и мы последовали за ним. Министерство обороны отслеживало и преследовало это судно от Карибского моря до Индийского океана. Ни одна другая страна на планете Земля не обладает возможностью навязывать свою волю ни в какой сфере», —говорится в заявлении.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели