Bloomberg узнал о «неспокойных выходных» Индии из-за указа Трампа о нефти

Bloomberg: НПЗ Индии провели неспокойные выходные из-за указа Трампа о нефти
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Торговая война США
Трамп подписал указ об отмене 25-процентных тарифов после обещания Нью-Дели прекратить закупки нефти из России. Reuters сообщал, что НПЗ отказываются закупать сырье. Кремль не получал от Индии сообщений об отказе от закупок нефти
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images
Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) провели «неспокойные выходные», изучая указ американского президента Дональда Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. С 7 февраля США решили отменить 25-процентные тарифы на индийские товары после обещания Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

По словам собеседников агентства, импорт российской нефти в эту страну, как ожидается, к апрелю сократится.

Индия задержала три танкера по обвинению в контрабанде нефти
Политика
Фото:Marcos Moreno / AP / TACC

США заявили, что Индия «обязалась прекратить прямой или косвенный импорт нефти» из России, но предупредили, что импортные пошлины на все индийские товары могут быть повышены, если та возобновит закупки. Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал подчеркнул, что энергетическая безопасность страны является ее «первостепенным приоритетом» и что Нью-Дели продолжит диверсифицировать свой импорт.

Как сообщал накануне Reuters со ссылкой на источники, индийские НПЗ отказываются закупать российскую нефть, отгрузка которой намечена на март и апрель. Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries запланировали ряд поставок на март, но новые сделки на первые два месяца весны не заключают. Большинство других нефтепереработчиков прекратили закупки российского сырья, утверждало агентство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале февраля сообщил, что Кремль не получал от Индии сообщений об отказе от закупок нефти. У Москвы «нет оснований полагать», что индийская сторона «пересмотрела свой подход» к сотрудничеству, сказала также официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, закупки Индией российской нефти выгодны обеим странам и содействуют поддержанию стабильности на международном энергетическом рынке.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля заявил, что Индии и другим партнерам России пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе, которую «заставляют покупать втридорога, платя за американский сжиженный природный газ». «То есть на экономическом поприще американцы в общем-то объявили задачу экономического доминирования», — убежден Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Индия НПЗ российская нефть Дональд Трамп пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
