Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти

Фото: Global Look Press

Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди объявил, что Нью-Дели согласилась прекратить закупки российской нефти и будет покупать «гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле». США «из чувства дружбы и уважения» в итоге снизили пошлины в отношении Индии с 25 до 18%.

Российская сторона «очень внимательно» относится к заявлениям Трампа и «тщательно фиксирует, анализирует» его слова, отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Москва также уважительно относится к двусторонним отношениям Вашингтона и Нью-Дели, но «не меньшее значение» придает развитию российско-индийского стратегического партнерства. «Для нас это самое важное», — заключил Песков.

