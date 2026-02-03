Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти
Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп после разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди объявил, что Нью-Дели согласилась прекратить закупки российской нефти и будет покупать «гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле». США «из чувства дружбы и уважения» в итоге снизили пошлины в отношении Индии с 25 до 18%.
Российская сторона «очень внимательно» относится к заявлениям Трампа и «тщательно фиксирует, анализирует» его слова, отметил пресс-секретарь.
Он добавил, что Москва также уважительно относится к двусторонним отношениям Вашингтона и Нью-Дели, но «не меньшее значение» придает развитию российско-индийского стратегического партнерства. «Для нас это самое важное», — заключил Песков.
Материал дополняется
