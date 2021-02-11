В Литве отказались задерживать Леонида Волкова по запросу России

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, который был объявленного в межгосударственный розыск по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Волков назвал дело против себя «пиар-кампанией Следственного комитета».

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные властями акции возбудили 22 января — перед первой несогласованной акцией в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии. Тогда Следственный комитет заявил, что сторонники оппозиционера размещают в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к несовершеннолетним к участию в несанкционированной акции 23 января. После этого Роскомнадзор обратился к представителям социальных сетей с требованием, чтобы они удалили призывы к несанкционированным акциям.

Несогласованные акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля в разных городах России. Они связаны с арестом Навального по делу «Ив Роше» и заменой ему условного срока на реальный. ФСИН обвинила политика в том, что он нарушил правила условного приговора и не отмечался в инспекции. По данным «ОВД-Инфо», в ходе трех акций были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел, в том числе против соратников Навального.