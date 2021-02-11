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Дело Навального ,  
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В Литве отказались задерживать Леонида Волкова по запросу России

Власти Литвы отказались задерживать главу сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, Леонида Волкова, объявленного Россией в межгосударственный розыск. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса.

«Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах», — заявил глава МИД.

Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова
Общество
Леонид Волков

Аналогичное заявление сделала глава МВД Литвы Агне Билотайте. Она отметила, что использование Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации. Глава МВД добавила, что организации строго запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного, военного или расистского характера.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, который был объявленного в межгосударственный розыск по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Волков назвал дело против себя «пиар-кампанией Следственного комитета».

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные властями акции возбудили 22 января — перед первой несогласованной акцией в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии. Тогда Следственный комитет заявил, что сторонники оппозиционера размещают в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к несовершеннолетним к участию в несанкционированной акции 23 января. После этого Роскомнадзор обратился к представителям социальных сетей с требованием, чтобы они удалили призывы к несанкционированным акциям.

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Несогласованные акции в поддержку Навального проходили 23, 31 января и 2 февраля в разных городах России. Они связаны с арестом Навального по делу «Ив Роше» и заменой ему условного срока на реальный. ФСИН обвинила политика в том, что он нарушил правила условного приговора и не отмечался в инспекции. По данным «ОВД-Инфо», в ходе трех акций были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел, в том числе против соратников Навального.

Леонид Волков Алексей Навальный Литва заочный арест розыск
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