В Литве отказались задерживать Леонида Волкова по запросу России
Власти Литвы отказались задерживать главу сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, Леонида Волкова, объявленного Россией в межгосударственный розыск. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на главу литовской дипломатии Габриэлюса Ландсбергиса.
«Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах», — заявил глава МИД.
Аналогичное заявление сделала глава МВД Литвы Агне Билотайте. Она отметила, что использование Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации. Глава МВД добавила, что организации строго запрещена любая деятельность политического, военного, религиозного, военного или расистского характера.