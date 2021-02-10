МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста

Своими выводами об участии подростков в несанкционированных акциях протеста с депутатами Госдумы поделился заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Леонид Веденов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Большинство молодых людей участвовали в несогласованных акциях протеста в разных регионах России осознанно. Об этом на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Леонид Веденов.

«Осознанно ли молодежь шла на несанкционированные акции? В массе своей, особенно те, кто постарше, они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы», — цитирует генерал-лейтенанта «РИА Новости».

Веденов отметил, что молодые люди подвержены влиянию социальных сетей. «Организаторы хотели сделать из детей сакральных жертв полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию», — высказал предположение докладчик и отметил, что подростков зазывали на акцию в том числе в социальной сети TikTok. «Риски для здоровья, даже жизни наших юных сограждан меньше всего интересовали ТикТок-зазывал, для которых подростки на таких акциях такое же пушечное мясо, как и все остальные», — считает он (цитата по ТАСС).

Он заявил, что в некоторых случаях взрослые выставляли детей вперед. «Дикость, но родители прикрывались детьми». По мнению представителя МВД, на акции некоторые дети были «приведены родителями как живой щит от применения законных мер в отношении родителей за их участие в несанкционированных акциях» (цитата по «Интерфаксу»). Веденов подчеркнул, что «не пострадал ни один подросток: ни травм, ни каких-либо более тяжких последствий».