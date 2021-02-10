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Дело Навального ,  
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МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста

Своими выводами об участии подростков в несанкционированных акциях протеста с депутатами Госдумы поделился заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Леонид Веденов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Большинство молодых людей участвовали в несогласованных акциях протеста в разных регионах России осознанно. Об этом на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Леонид Веденов.

«Осознанно ли молодежь шла на несанкционированные акции? В массе своей, особенно те, кто постарше, они шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой юношеский, максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические или внешнеполитические процессы», — цитирует генерал-лейтенанта «РИА Новости».

Веденов отметил, что молодые люди подвержены влиянию социальных сетей. «Организаторы хотели сделать из детей сакральных жертв полицейского террора и развернуть очередную антироссийскую кампанию», — высказал предположение докладчик и отметил, что подростков зазывали на акцию в том числе в социальной сети TikTok. «Риски для здоровья, даже жизни наших юных сограждан меньше всего интересовали ТикТок-зазывал, для которых подростки на таких акциях такое же пушечное мясо, как и все остальные», — считает он (цитата по ТАСС).

На акциях протеста в России задержали 300 несовершеннолетних
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Он заявил, что в некоторых случаях взрослые выставляли детей вперед. «Дикость, но родители прикрывались детьми». По мнению представителя МВД, на акции некоторые дети были «приведены родителями как живой щит от применения законных мер в отношении родителей за их участие в несанкционированных акциях» (цитата по «Интерфаксу»). Веденов подчеркнул, что «не пострадал ни один подросток: ни травм, ни каких-либо более тяжких последствий».

По мнению представителя МВД, некоторых школьников «подстегнуло к участию в акции любопытство, стремление заработать лайки на фото среди одноклассников». «Во многом схожи мотивы, которыми руководствуются зацеперы, катающиеся на крышах электричек, — создать хайп на теме, поднять таким образом свой социальный статус», — отметил он.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

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Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального состоялись во многих городах России 23, 31 января, а также 2 февраля.

Всего во время трех демонстраций были задержаны около 10 тыс. человек, среди которых были и несовершеннолетние. После первой акции уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что на несанкционированных митингах задержали около 300 несовершеннолетних. В правозащитной организации «ОВД-Инфо» сообщили, что полицейские задержали 195 подростков.

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции протеста было возбуждено еще до начала первой акции протеста — 22 января. Тогда СК заявил, что сторонники оппозиционера размещают в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к участию в митингах 23 января, которые направлены на несовершеннолетних.

Фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних стал Леонид Волков, глава сети региональных штабов Алексея Навального. Позже его объявили в межгосударственный розыск, поскольку он находится за границей.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Владислав Гордеев
несовершеннолетние акции протеста МВД
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