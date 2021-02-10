Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
РФПИ опубликовал свидетельство о подаче «Спутника V» на регистрацию в ЕС Общество, 21:08 Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко Политика, 20:53 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 20:50 В Генпрокуратуре предложили заочно наказывать организаторов протестов Политика, 20:31 МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста Политика, 20:14 Федун отреагировал на планы реформировать ЛЧ словами «путь в никуда» Спорт, 20:01 МИД пообещал передать Западу данные о поддержке протестов из-за рубежа Общество, 19:53 Цены на платину выросли до шестилетнего максимума из-за опасений дефицита Инвестиции, 19:42 Глава МИД Германии предостерег от «разрушения мостов» с Россией Политика, 19:30 LVMH решил приостановить деятельность бренда Рианны Fenty Стиль, 19:24 Что происходит в новой соцсети Clubhouse и почему о ней говорят Стиль, 19:16 ВС назначил рассмотрение иска об отмене масочного режима на 1 апреля Общество, 19:16 Илон Маск сообщил о покупке Dogecoin для своего сына Крипто, 19:09 Российская биатлонистка извинилась за выступление в эстафете на ЧМ Спорт, 19:09
Дело Навального ,  
0 

В Генпрокуратуре предложили заочно наказывать организаторов протестов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров предложил привлекать организаторов несогласованных протестных акций к административной ответственности заочно. Об этом он сказал на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны, сообщает «РИА Новости».

«Это [привлечение к ответственности] практически невозможно. Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — сказал представитель ведомства.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Кроме того, Жафяров считает необходимым финансово наказывать социальные сети, такие как Twitter, TikTok, Instagram, за публикации призывов к несанкционированным акциям среди молодежи. Распространение таких призывов «ради хайпа» должно стать финансово невыгодным, отметил он.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января были привлечены к ответственности более 200 родителей и законных представителей.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на том же заседании обвинила Запад в открытом вмешательстве во внутренние дела России. По ее словам, западные страны «целенаправленно продвигали контент с подстрекательством к акциям» через интернет и распространяли «фейки».

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

23, 31 января и 2 февраля во многих городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, проходили несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении правил условного приговора: он не отмечался в инспекции. В итоге политику заменили условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в не согласованные с властями митинги.

Следственный комитет заявлял, что сторонники Навального публикуют в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции 23 января.

Генеральная прокуратура протестные акции Алексей Навальный административное наказание
Материалы по теме
Навальный в зале суда по новому делу. Видео
Политика
Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за нецензурную брань на акции
Общество
МВД заявило об осознанном участии несовершеннолетних в акциях протеста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter