В Генпрокуратуре предложили заочно наказывать организаторов протестов

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Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров предложил привлекать организаторов несогласованных протестных акций к административной ответственности заочно. Об этом он сказал на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны, сообщает «РИА Новости».

«Это [привлечение к ответственности] практически невозможно. Может быть, нужно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, Жафяров считает необходимым финансово наказывать социальные сети, такие как Twitter, TikTok, Instagram, за публикации призывов к несанкционированным акциям среди молодежи. Распространение таких призывов «ради хайпа» должно стать финансово невыгодным, отметил он.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что за участие несовершеннолетних в несогласованных акциях 31 января были привлечены к ответственности более 200 родителей и законных представителей.