Родители Леонида Волкова сообщили об обысках

По словам матери оппозиционера, обыски в Екатеринбурге прошли по «санитарному делу», открытому после акции в Москве. Сам Волков находится за границей и объявлен в розыск по другому делу

Леонид Волков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Екатеринбурге прошел обыск у родителей соратника оппозиционера Алексея Навального и руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова. Об этом «Новой газете» сообщила мать Волкова Сусанна.

По ее словам, силовики пришли утром 5 февраля около 06:30 по местному времени (04:30 мск). Волкова рассказала, что трое правоохранителей вели себя «вежливо и сдержанно», ничего не изъяли. Обыск проводился в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несанкционированного митинга в поддержку Навального в Москве 23 января.

«Они заполнили необходимые бумаги, спросили нас. Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около десяти лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге», — сообщила Волкова.

Сам Волков позже сообщил в cвоем Telegram-канале, что уже несколько лет не бывал в доме родителей в Екатеринбурге. «Сейчас все в порядке, но теперь, наверное, надо ждать гостей снова: есть же еще много уголовных дел», — написал он.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили РБК, что на данный момент не обладают информацией об обысках. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что «полиция проверит, насколько эта информация (об обысках) соответствует действительности».