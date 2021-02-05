Родители Леонида Волкова сообщили об обысках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 75,73 (-0,35) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 90,92 (-0,64) Инвестиции, 04 фев, 14:01
Пожарные потушили возгорание в автосервисе на северо-западе Москвы Общество, 09:17 Прослушку объединят с наружкой, мата стало больше. Главные новости РБК Общество, 09:08 Пять способов «перезагрузить» отношения с боссом в новом году Pro, 09:05 Власти Подмосковья предложили способ утилизировать медицинские маски Бизнес, 09:00 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:54 Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд Политика, 08:37 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 февраля Общество, 08:31 Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах — The Economist Pro, 08:30 Аналитики спрогнозировали России рекордное количество медалей на ОИ-2022 Спорт, 08:30 В Красноярске задержали стрелявшего из ружья на рынке мужчину Общество, 08:29 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 08:25 Испанские ученые назвали необычные симптомы коронавируса Общество, 08:23 Родители Леонида Волкова сообщили об обысках Политика, 08:20 В соцсетях стало больше мата после его запрета Технологии и медиа, 08:00
Дело Навального ,  
0 

Родители Леонида Волкова сообщили об обысках

По словам матери оппозиционера, обыски в Екатеринбурге прошли по «санитарному делу», открытому после акции в Москве. Сам Волков находится за границей и объявлен в розыск по другому делу
Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В Екатеринбурге прошел обыск у родителей соратника оппозиционера Алексея Навального и руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова. Об этом «Новой газете» сообщила мать Волкова Сусанна.

По ее словам, силовики пришли утром 5 февраля около 06:30 по местному времени (04:30 мск). Волкова рассказала, что трое правоохранителей вели себя «вежливо и сдержанно», ничего не изъяли. Обыск проводился в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденного после несанкционированного митинга в поддержку Навального в Москве 23 января.

«Они заполнили необходимые бумаги, спросили нас. Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около десяти лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге», — сообщила Волкова.

Сам Волков позже сообщил в cвоем Telegram-канале, что уже несколько лет не бывал в доме родителей в Екатеринбурге. «Сейчас все в порядке, но теперь, наверное, надо ждать гостей снова: есть же еще много уголовных дел», — написал он.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области сообщили РБК, что на данный момент не обладают информацией об обысках. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что «полиция проверит, насколько эта информация (об обысках) соответствует действительности».

Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны
Политика
Леонид Волков

28 января Следственный комитет завел в отношении Волкова уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). По версии следствия оппозиционер призывал подростков к участию в несогласованных митингах в столице и других российских городах. Максимальная санкция по данной статье — до трех лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Станет ли это десятилетие повторением «ревущих двадцатых» — Bloomberg Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей

На следующий день Волкову заочно предъявили обвинения, его объявили в розыск. Оппозиционер в 2019 году уехал из России после возбуждения дела об отмывании денег созданным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан российским Минюстом иностранным агентом).

«Санитарное дело» завели по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей, а также подстрекательство к этому) после несогласованной акции 23 января. Власти Москвы заявляли, что участие в ней принимали и больные COVID-19, которых удалось отследить через «Социальный мониторинг». По делу проходят сразу несколько сотрудников ФБК, в том числе юрист Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, брат Навального Олег, муниципальный депутат Люся Штейн. Им предъявили обвинения, все отправлены под домашний арест.

СК объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова
Политика
Леонид Волков

Несогласованные митинги в поддержку Навального прошли в России 23 и 31 января. На них были задержаны свыше 4,5 тыс. и 5 тыс. человек соответственно, что стало для страны своего рода рекордом. 2 февраля суд назначил Навальному два года восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше». После такого решения в центрах Москвы и Петербурга снова прошли несанкционированные митинги, на которых задержали в общей сложности около 2,5 тыс. человек.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 


4 февраля Волков заявил, что в ближайшее время соратники Навального не планируют новых акций протеста вплоть до весны. По его словам, еженедельные митинги в конечном итоге приведут к снижению их численности, новым задержаниям, избиениям и «всеобщему разочарованию». В связи с этим Волков попросил сторонников «сконцентрироваться» на осенних выборах в Госдуму. Он также пообещал провести масштабные акции весной и летом 2021 года.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Екатерина Костина
Алексей Навальный Леонид Волков обыск Екатеринбург
Материалы по теме
СК объявил в розыск соратника Навального Леонида Волкова
Политика
СК возбудил уголовное дело против соратника Навального Леонида Волкова
Политика
Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter