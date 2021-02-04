Соратник Навального заявил об отказе от новых протестов до весны

Вплоть до весны сторонники Алексея Навального не намерены проводить новых крупных акций протеста. Леонид Волков объяснил это тем, что регулярные акции могут привести к тому, что люди разочаруются в протесте

Леонид Волков (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)



Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube сообщил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время.

Волков пояснил, что продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование». «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Это не то что мы хотим», — пояснил Волков. По его словам Навальный попросил сторонников «сконцентрироваться на осени» и выборах в Госдуму. Добиваться освобождения Навального его сторонники намерены «внешнеполитическими методами». Вместе с тем Волков отметил, что сторонники Навального не намерены полностью отказываться от протестов. «Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования», — сказал он.

Волков подчеркнул, что штабы Навального выступают против радикализации акций и поворота протестов в «насильственное русло».

«Основной политической работой» штабов Навального до выборов в Госдуму Волков назвал расширение базы «Умного голосования».

Массовые несогласованные акции протеста прошли по всей России трижды за последние недели — 23 января, 31 января и 2 февраля. Они были связаны с арестом Алексея Навального и решением суда заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с постановлением суда, Навальный проведет в колонии 2 года 8 месяцев (часть срока в 3,5 года была ему зачтена из-за домашнего ареста). По данным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января были задержаны более 4 тыс. человек 125 городах, на акциях 31 января — 5,7 тыс. задержанных в 86 городах, на акциях 2 февраля — 1,4 тыс. задержанных. 26 января СК сообщил о возбуждении 20 уголовных дел после несогласованных акций, еще по ряду эпизодов проводились процессуальные проверки. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



В Москве после акций 2 февраля оказались переполнены спецприемники в полиции, из-за чего задержанных и арестованных пришлось доставлять в спецприемник для мигрантов в Сахарово. В течение нескольких суток камеры учреждения были переполнены. 4 февраля МВД сообщило, что всех арестованных разместили с соблюдение норм.