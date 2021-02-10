Леонид Волков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщили РБК в Басманном суде.

СК также потребовал его заочного ареста на два месяца с момента задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции в страну, уточнили там.

Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Ему предъявлено обвинение по п.п. «а, в» ч.2 ст.151.2 УК, уточнили в суде. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас он находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ.

«Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», — заявил РБК Леонид Волков.