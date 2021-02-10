Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова

Леонид Волков (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова, ранее объявленного в межгосударственный розыск по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированных акциях, сообщили РБК в суде.

10 февраля в Басманный суд поступило ходатайство следователя об избрании Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну, сказали в суде.

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Объявление в межгосударственный розыск означает, что его поиски будут вести на территории стран СНГ.

Волков, находящийся за границей, назвал дело «пиар-кампанией Следственного комитета». «Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», — заявил он РБК.