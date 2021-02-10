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Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова

Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте соратника оппозиционера Алексея Навального, главу сети его региональных штабов Леонида Волкова, ранее объявленного в межгосударственный розыск по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированных акциях, сообщили РБК в суде.

10 февраля в Басманный суд поступило ходатайство следователя об избрании Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну, сказали в суде.

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Объявление в межгосударственный розыск означает, что его поиски будут вести на территории стран СНГ.

Волков, находящийся за границей, назвал дело «пиар-кампанией Следственного комитета». «Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», — заявил он РБК.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Дело о вовлечении несовершеннолетних в не согласованные с властями акции было возбуждено 22 января — перед первой несанкционированной акцией в поддержку Навального, арестованного по возвращении из Германии. Тогда Следственный комитет заявил, что сторонники оппозиционера размещают в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к несовершеннолетним к участию в несанкционированной акции 23 января.

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Несогласованные акции в поддержку оппозиционера проходили 23, 31 января и 2 февраля в разных городах России. Они связаны с арестом Навального по делу «Ив Роше» и заменой ему условного срока на реальный. ФСИН обвинила политика в том, что он нарушил правила условного приговора и не отмечался в инспекции. По данным «ОВД-Инфо», в ходе трех акций были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел.

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