Политика⁠,
0

Time сообщил более чем о 200 погибших во время протестов в Тегеране

По данным источника Time, в больницах одного только Тегерана находилось более 200 тел, а причиной смерти большинства из них стали огнестрельные ранения
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Reuters)

В одном только Тегеране могли погибнуть более 200 участников акций протеста, сообщает журнал Time со ссылкой на свой источник, врача одной из клиник иранской столицы. По словам собеседника издания, только в шести клиниках Тегерана находилось 217 тел, причиной смерти большинства жертв — в основном это молодые люди — стали пулевые ранения.

Источник Time рассказал, что в пятницу, 9 января, власти вывезли тела из больниц.

При этом другие источники оценивают число погибших в ходе протестов в Иране иначе. По данным экспертов иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), за последние 13 дней в Иране погибли как минимум 65 человек, в том числе 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств.

Time признал, что не может независимо проверить истинность ни одной из названных цифр, однако отметил, что HRANA учитывает только тех погибших, чья личность установлена.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Демонстрации распространились на другие города.

9 января мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что участники массовых протестов устроили погромы в 26 банках и 25 мечетях иранской столицы. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем обращении к нации 9 января заявил, что протестующие в Иране стремятся угодить президенту США Дональду Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев».

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Иран погибшие протесты
