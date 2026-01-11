 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Более 100 иранских силовиков погибли во время беспорядков в стране

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
По всему Ирану в ходе беспорядков погибли 109 сотрудников служб безопасности страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera cо ссылкой на информационное агентство Tasnim.

По данным агентства, в результате беспорядков в стране погибли восемь военнослужащих специальных подразделений Командования правоохранительных органов (FARAJA). Полицейских, заявил командир спецподразделения, убили протестующие в том числе при помощи огнестрельного оружия.

По другим данным, которые приводит агентство новостей правозащитных активистов (Human Rights Activist News Agency, HRANA), базирующееся в США, на 14-й день протестов в Иране число жертв выросло до 116 человек. В их числе — четыре медицинских работника, семеро несовершеннолетних, а также 37 сотрудников служб безопасности. Официально власти страны не сообщали о количестве жертв со стороны протестующих.

NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

По данным Всемирного банка, в октябре продовольственная инфляция в Иране достигла 64,2%, что является вторым по величине показателем в мире после Южного Судана. С момента войны с Израилем в июне риал потерял 60% своей стоимости. В день начала протестов риал упал до рекордного минимума — 1,45 млн за доллар США.

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Илья Трапезников
Иран беспорядки жертвы
