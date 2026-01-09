 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу»

Аятолла Хаменеи: протестующие в Иране «сжигают мусорные баки» в угоду Трампу
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Протестующие в Иране стремятся угодить президенту США Дональду Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем обращении к нации 9 января.

«Они, эти протестующие, могли ему поверить. Они сжигают мусорные баки, чтобы угодить ему», — заявил он (цитата по агентству Anadolu). Аятолла добавил, что Трамп лишь декларирует, что он на стороне иранского народа. «Он безответственен. Ему наплевать на мирных жителей», — отметил Хаменеи.

Аятолла также заявил, что «не может терпеть» сотрудничества с иностранными государствами. По его словам, любой, кто действует как агент иностранных сил, будет немедленно отвергнут как народом, так и иранскими властями.

Трамп вновь пригрозил «сильным ударом» Ирану из-за протестов
Политика

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, продолжаются уже 13-й день. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Демонстрации распространились на другие города.

По данным агентства Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе беспорядков погибли не менее 42 протестующих и восемь сотрудников служб безопасности, а число задержанных превысило 2,2 тыс. человек.

Трамп 8 января заявил, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. «Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он в Truth Social. Ранее в январе на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Ирана на фоне протестов Трамп дал схожий ответ. Советник по национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ заявил, что такие действия приведут к дестабилизации региона и подорвут интересы самих Штатов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Али Хаменеи Иран Дональд Трамп протесты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов
Политика
Трамп вновь пригрозил «сильным ударом» Ирану из-за протестов
Политика
NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жителя Запорожья задержали за призывы к убийству российских военных Политика, 14:55
Акции связанных с Гренландией компаний подскочили на фоне угроз Трампа Инвестиции, 14:42
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Кучеров вошел в топ-5 претендентов на приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 14:26
Чемпион России в составе «Зенита» перешел в клуб Первой лиги Спорт, 14:19
Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу» Политика, 14:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Санкт-Петербурге сугробы выросли до максимума с начала зимы Общество, 13:56
Кличко заявил, что половина многоэтажек Киева остались без отопления Политика, 13:51
Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света Политика, 13:48
Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру Общество, 13:36
Мирра Андреева проиграла второй ракетке Украины на турнире в Брисбене Спорт, 13:36
9 востребованных профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 13:33
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026 Спорт, 13:11