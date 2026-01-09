Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу»

Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Протестующие в Иране стремятся угодить президенту США Дональду Трампу, руки которого «запятнаны кровью иранцев». Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем обращении к нации 9 января.

«Они, эти протестующие, могли ему поверить. Они сжигают мусорные баки, чтобы угодить ему», — заявил он (цитата по агентству Anadolu). Аятолла добавил, что Трамп лишь декларирует, что он на стороне иранского народа. «Он безответственен. Ему наплевать на мирных жителей», — отметил Хаменеи.

Аятолла также заявил, что «не может терпеть» сотрудничества с иностранными государствами. По его словам, любой, кто действует как агент иностранных сил, будет немедленно отвергнут как народом, так и иранскими властями.

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, продолжаются уже 13-й день. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Демонстрации распространились на другие города.

По данным агентства Human Rights Activists News Agency на 8 января, в ходе беспорядков погибли не менее 42 протестующих и восемь сотрудников служб безопасности, а число задержанных превысило 2,2 тыс. человек.

Трамп 8 января заявил, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. «Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он в Truth Social. Ранее в январе на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Ирана на фоне протестов Трамп дал схожий ответ. Советник по национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ заявил, что такие действия приведут к дестабилизации региона и подорвут интересы самих Штатов.