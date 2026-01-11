 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с телеобращением к нации. Он, в частности, призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать радикалам исказить требование протестующих.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в последних беспорядках президент обвинил США и Израиль, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. При этом он отметил, что власти продолжат экономические реформы, чтобы выполнить изначальные требования протестующих.

Также Пезешкиан призвал молодежь не участвовать в беспорядках и отметил, что народ не примет тех, кто участвовал в нападениях на мечети.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

Президент США Дональл Трамп на этой неделе предупредил власти Ирана о том, что может нанести удар по стране в случае подавления протестов и гибели мирных жителей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Теги
Иран протесты
Материалы по теме
Более 100 иранских силовиков погибли во время беспорядков в стране
Политика
NYT узнала, что Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница Общество, 20:32
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Глава IIHF исключил отказ НХЛ от поездки на Игры из-за проблем на арене Спорт, 20:28
Белый дом задумался о вариантах помощи участникам протестов в Иране Политика, 20:18
Орбан заявил, что помощь Украине приведет ЕС «к экономическому краху» Политика, 20:04
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 19:58
Reuters назвал Китай целью операции США с похищением Мадуро Политика, 19:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Президент Кубы заявил о готовности страны защищать свою свободу Политика, 19:32
Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА Спорт, 19:23
Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы Политика, 19:20
Три американских бобслеиста выпали из саней на этапе Кубка мира Спорт, 18:58
Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги Политика, 18:55
Bloomberg узнал о подготовке миссии НАТО «Арктический страж» в Гренландии Политика, 18:54
ЦАХАЛ нанесла удар по позициям «Хезболлы» на юге Ливана Политика, 18:32