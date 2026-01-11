Президент Ирана призвал жителей страны выходить на улицы

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с телеобращением к нации. Он, в частности, призвал граждан выходить на улицы, чтобы не дать радикалам исказить требование протестующих.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в последних беспорядках президент обвинил США и Израиль, которые, по его словам, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. При этом он отметил, что власти продолжат экономические реформы, чтобы выполнить изначальные требования протестующих.

Также Пезешкиан призвал молодежь не участвовать в беспорядках и отметил, что народ не примет тех, кто участвовал в нападениях на мечети.

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.

Президент США Дональл Трамп на этой неделе предупредил власти Ирана о том, что может нанести удар по стране в случае подавления протестов и гибели мирных жителей.