Война Израиля и ХАМАС. Главное

ЦАХАЛ обнаружила четырехкилометровый туннель ХАМАС. Он находится в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа. Как заявил представитель офиса премьера Израиля Ариэль Бульштейн, этот туннель оказался «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры ХАМАС. По его словам, по туннелю могут спокойно проезжать машины, а его отделке могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира.