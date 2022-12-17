Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Bloomberg сообщил о рисках помощи Киеву при перевыборах в Словакии Политика, 02:37
Зеленский не увидел, о чем договариваться с Россией Политика, 02:08
Постпредство России при ЕС назвало нелегитимным девятый пакет санкций Политика, 02:01
Генсек НАТО заявил, что опасается затягивания боевых действий на Украине Политика, 01:37
ЕС расширил санкции на три российских банка Политика, 01:07
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 01:03
ООН назвала «опасным прецедентом» блокировку журналистов в Twitter Технологии и медиа, 00:51
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Би-би-си узнала о поручении Сунака провести аудит военной помощи Украине Политика, 00:34
Александр Емельяненко проиграл блогеру весом на 26 кг легче Спорт, 00:28
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Массовые похищения людей и обида Пеле. Главные скандалы в истории ЧМ Спорт, 00:05
Обвал на триллионы: почему технологическому рынку США пророчат крах Pro, 00:00
В Днепре демонтировали памятники Пушкину и Володе Дубинину Политика, 00:00
Брюссель пригрозил Маску санкциями за блокировку журналистов в Twitter Технологии и медиа, 16 дек, 23:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО заявил, что опасается затягивания боевых действий на Украине

Генсек НАТО Столтенберг предположил, что боевые действия на Украине будут длительными

Боевые действия на Украине будут длительными, считает генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает France24.

В начале декабря в Кремле отмечали, что срок окончания спецоперации зависит от украинской стороны, и при желании Киева конфликт может завершиться «завтра».

Столтенберг добавил, что боевые действия, вероятно, будут прекращены за столом переговоров, по итогам которых Украина должна остаться независимым и суверенным государством.

«Самый быстрый способ добиться этого — оказать им военную поддержку, чтобы президент [Владимир] Путин понял, что <...> должен сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — сказал Столтенберг в интервью AFP.

Ранее Столтенберг отмечал, что опасается перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией, однако выразил надежду, что этого удастся избежать. Кроме того, как считает генсек блока, даже после окончания текущих боевых действий НАТО и Москва не смогут восстановить нормальные отношения, и они еще длительное время будут оставаться сложными.

В октябре представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что «НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт», однако это никак не влияет на намерения Москвы продолжать спецоперацию и ее цели. Глава МИД Сергей Лавров весной говорил, что блок вступил «в войну с Россией через прокси», имея в виду Украину, которой альянс поставлял и поставляет вооружения.

Читайте на РБК Pro
«Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Сервисов по релокации все больше, а переехать все сложнее. В чем причина
Теги
Йенс Столтенберг НАТО Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белом доме заявили, что время для дипломатии по Украине пока не пришло
Политика
Кремль пообещал изучить план Киссинджера по миру на Украине
Политика
Дуда заявил, что НАТО не будет относиться к России так, как она к Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter