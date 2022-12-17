Генсек НАТО заявил, что опасается затягивания боевых действий на Украине

Боевые действия на Украине будут длительными, считает генеральный секретарь Йенс Столтенберг, передает France24.

В начале декабря в Кремле отмечали, что срок окончания спецоперации зависит от украинской стороны, и при желании Киева конфликт может завершиться «завтра».

Столтенберг добавил, что боевые действия, вероятно, будут прекращены за столом переговоров, по итогам которых Украина должна остаться независимым и суверенным государством.

«Самый быстрый способ добиться этого — оказать им военную поддержку, чтобы президент [Владимир] Путин понял, что <...> должен сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — сказал Столтенберг в интервью AFP.

Ранее Столтенберг отмечал, что опасается перерастания конфликта на Украине в большую войну между альянсом и Россией, однако выразил надежду, что этого удастся избежать. Кроме того, как считает генсек блока, даже после окончания текущих боевых действий НАТО и Москва не смогут восстановить нормальные отношения, и они еще длительное время будут оставаться сложными.

В октябре представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что «НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт», однако это никак не влияет на намерения Москвы продолжать спецоперацию и ее цели. Глава МИД Сергей Лавров весной говорил, что блок вступил «в войну с Россией через прокси», имея в виду Украину, которой альянс поставлял и поставляет вооружения.