Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 16:22
Турция поддержала «формулу мира» Зеленского Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:12
Как изменится работа кадровиков в 2023 году Pro, 16:06
Crocus Group построит комплекс для «Ангары» на космодроме «Восточный» Бизнес, 16:04
Валиева и Туктамышева выступят на Кубке «Первого канала» Спорт, 15:59
В мэрии отметили позитивную динамику обращений девелоперов за госуслугами Город, 15:57
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
В вологодском заксобрании обсудят ситуацию с фото депутата из Дубая Политика, 15:53
Как сэкономить на маркетологах и найти новые рынки своими силами Pro, 15:52
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 15:52
Глава ФАС назвал Путину причины роста цен на стройматериалы Недвижимость, 15:51
Владелица «Мисс Вселенной» решила сделать из конкурса реалити-шоу Общество, 15:43
Михалков предупредил о «немыслимой» информации о его здоровье в соцсетях Общество, 15:38
ОДКБ рассмотрит другие страны для проведения учений после отказа Армении Политика, 15:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за Украины

Столтенберг: НАТО и ЕС истощили свои военные запасы из-за помощи Украине
Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить производство вооружений, чтобы запасов хватило для защиты территории альянса и для предоставления помощи Украине
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции (трансляция велась в Twitter). По его словам, блокам удалось предоставить «беспрецедентный объем» помощи Украине в течение месяцев.

«Когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение — это производить больше», — добавил генсек НАТО, в связи с этим министры обороны НАТО осенью 2022 года договорились увеличить запасы вооружения и оборудования.

Столтенберг подчеркнул, что нужно создать достаточно запасов для защиты территории альянса и для предоставления Киеву поддержки, а «помощь Украине важнее соблюдения стандартов по поддержанию уровня запасов» (цитата по «РИА Новости»).

В середине декабря прошлого года постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит заявила, что страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» вооружений для Украины. По ее словам, истощение запасов является серьезным вызовом для союзников.

Глава МИД Германии Анналена Бербок указывала в августе прошлого года на «абсолютный дефицит собственных запасов». Газета The Times писала, что военная помощь Киеву со стороны Великобритании иссякнет к концу 2022 года. Издание Le Monde отмечало, что запасы Франции и других западных стран исчерпались до «критических значений».

По данным CNN, США уже столкнулись с дефицитом 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger, также заканчиваются противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля — земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа

При этом Вашингтон поставляет Киеву излишки, не используя собственный «неприкосновенный запас», зарезервированный американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

Власти России критикуют поставки странами Запада оружия Украине. В Кремле заявляли, что это не помешает Москве добиться поставленных задач, а полученная Киевом техника будет легитимной целью для российских военных.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
НАТО ЕС Украина Йенс Столтенберг
Материалы по теме
Politico узнало о плане США вооружить Украину «Морскими воробьями»
Политика
Сколько и какого тяжелого вооружения поставил Запад Украине. Инфографика
Политика
Постпред США при НАТО указала на «реальный дефицит» вооружений для Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter