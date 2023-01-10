Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за Украины

Генсек НАТО заявил о необходимости нарастить производство вооружений, чтобы запасов хватило для защиты территории альянса и для предоставления помощи Украине

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Союзники по НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции (трансляция велась в Twitter). По его словам, блокам удалось предоставить «беспрецедентный объем» помощи Украине в течение месяцев.

«Когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение — это производить больше», — добавил генсек НАТО, в связи с этим министры обороны НАТО осенью 2022 года договорились увеличить запасы вооружения и оборудования.

Столтенберг подчеркнул, что нужно создать достаточно запасов для защиты территории альянса и для предоставления Киеву поддержки, а «помощь Украине важнее соблюдения стандартов по поддержанию уровня запасов» (цитата по «РИА Новости»).

В середине декабря прошлого года постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит заявила, что страны НАТО столкнулись с «реальным дефицитом» вооружений для Украины. По ее словам, истощение запасов является серьезным вызовом для союзников.

Глава МИД Германии Анналена Бербок указывала в августе прошлого года на «абсолютный дефицит собственных запасов». Газета The Times писала, что военная помощь Киеву со стороны Великобритании иссякнет к концу 2022 года. Издание Le Monde отмечало, что запасы Франции и других западных стран исчерпались до «критических значений».

По данным CNN, США уже столкнулись с дефицитом 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger, также заканчиваются противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса «земля — земля» GMLRS и переносные противотанковые комплексы Javelin.

При этом Вашингтон поставляет Киеву излишки, не используя собственный «неприкосновенный запас», зарезервированный американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

Власти России критикуют поставки странами Запада оружия Украине. В Кремле заявляли, что это не помешает Москве добиться поставленных задач, а полученная Киевом техника будет легитимной целью для российских военных.