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Столтенберг в ответ на вопрос об Украине в НАТО напомнил о ее поддержке

Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Столтенберг в ответ напомнил об установленной процедуре, когда каждая из 30 стан блока должна одобрить страну-кандидата
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Каждая страна, желающая вступить в НАТО, должна следовать установленной процедуре, когда решение принимается путем совещания 30 стран-партнеров. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об ускоренном принятии Украины в альянс.

«Мы поддерживаем право Украины выбрать собственный путь <...> Решения должны быть приняты всеми 30-ю членами НАТО, и они принимаются путем консенсуса», — сказал он.

Столтенберг назвал президента Владимира Путина ответственным за конфликт на Украине, но также сказал, что в силах Путина положить конец боевым действиям. Если Украина прекратит воевать, то она прекратит свое существование как суверенная держава, считает генсек.

Украина подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО
Политика
Владимир Зеленский (на экране)

О том, что Украина сегодня подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, 30 сентября заявил президент страны Владимир Зеленский. «Мы [Украина и НАТО] доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — отметил глава государства.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине — он считает, что они закончатся раньше, «чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс». По его словам, подача заявки на вступление в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки западного вооружения в Украину.

Стремление Украины в НАТО закреплено в ее Конституции, соответствующие поправки Верховная рада приняла в 2019 году. В 2020-м страна получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

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Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. В то же время, по словам министра обороны США Ллойда Остина, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

21 сентября Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине, вероятно, закончатся переговорами, однако в краткосрочной перспективе решение конфликта увидеть трудно. Зеленский, в свою очередь, ранее исключал возможность переговоров с Россией в случае признания итогов референдумов в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Йенс Столтенберг НАТО Украина поддержка Военная операция на Украине
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