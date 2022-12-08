Кремль связал сроки завершения конфликта с желанием Киева

Сроки завершения военных действий на Украине зависят от политической воли Киева, утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков. «Все может закончиться завтра при желании», — заявил он

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Военный конфликт на Украине может закончиться в любой момент, но для этого нужна воля украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал Песков.

Так Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в видеообращении к Politico заявил, что конфликт на Украине может завершится в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Владимир Путин накануне заявил, что появление результатов российской военной операции на Украине может быть длительным процессом.

Путин, объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Украина и западные страны неоднократно заявляли, что главное условие завершения конфликта — это полный вывод российских войск со всех занятых территорий. Зеленский подчеркивал, что Украина ожидает от России «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» для начала диалога.