Кремль связал сроки завершения конфликта с желанием Киева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:19
В Подмосковье в 1,5 раза выросло предложение элитных домов и участков Недвижимость, 14:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:11
Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой Pro, 14:11
Минобороны сообщило об уничтожении систем MARS-II и HIMARS на Украине Политика, 14:11
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 14:08
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии Общество, 14:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин дал определение родины Политика, 13:57
Техника — институтам: как приборная база влияет на развитие науки Национальные проекты, 13:53
Федерация отреагировала на сообщения об угрозе Роналду уйти из сборной Спорт, 13:53
Законодательный совет Гонконга принял закон о криптовалютах Крипто, 13:47
Apple разработает новую систему шифрования для iCloud. Что будет с данным Life, 13:46
Почему вы потерпите фиаско на маркетплейсе — восемь ошибок Pro, 13:44
В МИДе заявили о планах США подогревать конфликт на Украине до 2025 года Политика, 13:39
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль связал сроки завершения конфликта с желанием Киева

Сроки завершения военных действий на Украине зависят от политической воли Киева, утверждает представитель Кремля Дмитрий Песков. «Все может закончиться завтра при желании», — заявил он
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Военный конфликт на Украине может закончиться в любой момент, но для этого нужна воля украинского руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — сказал Песков.

Так Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в видеообращении к Politico заявил, что конфликт на Украине может завершится в 2023 году. «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Владимир Путин накануне заявил, что появление результатов российской военной операции на Украине может быть длительным процессом.

Путин, объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

Украина и западные страны неоднократно заявляли, что главное условие завершения конфликта — это полный вывод российских войск со всех занятых территорий. Зеленский подчеркивал, что Украина ожидает от России «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» для начала диалога.

Читайте на РБК Pro
Почему отказ от спиртного может спасти жизнь, если вы храпите
Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Инфантильный брендинг: какие заблуждения мешают сделать фирму узнаваемой
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое
Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Украина спецоперация
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Зеленский допустил, что конфликт на Украине завершится в следующем году
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter