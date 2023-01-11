Минобороны объяснило смену руководства войсками в зоне спецоперации

Как заявили в Минобороны, в зоне спецоперации на Украине расширился масштаб решаемых задач. Ранее в Госдуме отметили изменение российской тактики ведения боевых действий

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Смена руководства специальной военной операции на Украине связана с расширением масштаба решаемых задач, объяснили в Минобороны России.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», — заявили в ведомстве.

Командующим объединенной группировкой войск стал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Генерал Сергей Суровикин, который раньше командовал спецоперацией, стал заместителем командующего. Аналогичную должность заняли главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск Министерство обороны сообщило 8 октября прошлого года. Должность занял Суровикин, которого военное ведомство до этого упоминало в качестве командующего Южной группировкой войск. За время его руководства объединенной группировкой войск российская армия неоднократно наносила удары по критической инфраструктуре Украины.

В конце декабря президент Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Генерал также имеет ордена Святого Георгия IV степени, Мужества и «За военные заслуги». В декабре 2017 года ему было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».

Ранее источник РБК в Минобороны сообщил о назначении генерал-полковника Александра Лапина руководителем штаба Сухопутных войск. Об этом также писало издание «Ура.ру» со ссылкой на источник. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть назначение, поскольку указ об этом не опубликован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что «есть указы открытые, есть указы под грифом «Секретно».

Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале месяца его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров: назвал его «бездарем» и обвинил его в создании кризисной ситуации на лиманском направлении. Кадыров отметил, что общался по этому поводу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, но тот заверил его, «что не сомневается в полководческом таланте Лапина». Позже РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр».

В начале января член комитета Госдумы по обороне, бывший замкомандующего ЮВО Андрей Гурулев заявил, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. По его словам, российская армия «научилась воевать», «признавать ошибки, анализировать и делать выводы» и теперь работает эффективнее.

Кроме того, по словам Гурулева, мобилизованные, которых отправили в зону спецоперации, «обкатались в боевых действиях», также созданы новые части и подразделения, которые «в состоянии изменить ход боевых действий, возможно, не кардинально, но точно способны нанести значительный урон киевскому режиму на поле боя».