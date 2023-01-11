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Минобороны объяснило смену руководства войсками в зоне спецоперации

Минобороны объяснило смену руководства российской армией в зоне спецоперации на Украине
Как заявили в Минобороны, в зоне спецоперации на Украине расширился масштаб решаемых задач. Ранее в Госдуме отметили изменение российской тактики ведения боевых действий
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Смена руководства специальной военной операции на Украине связана с расширением масштаба решаемых задач, объяснили в Минобороны России.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск», — заявили в ведомстве.

Командующим объединенной группировкой войск стал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Генерал Сергей Суровикин, который раньше командовал спецоперацией, стал заместителем командующего. Аналогичную должность заняли главком Сухопутных войск Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск Министерство обороны сообщило 8 октября прошлого года. Должность занял Суровикин, которого военное ведомство до этого упоминало в качестве командующего Южной группировкой войск. За время его руководства объединенной группировкой войск российская армия неоднократно наносила удары по критической инфраструктуре Украины.

В конце декабря президент Владимир Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Генерал также имеет ордена Святого Георгия IV степени, Мужества и «За военные заслуги». В декабре 2017 года ему было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».

Ранее источник РБК в Минобороны сообщил о назначении генерал-полковника Александра Лапина руководителем штаба Сухопутных войск. Об этом также писало издание «Ура.ру» со ссылкой на источник. В Кремле не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть назначение, поскольку указ об этом не опубликован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что «есть указы открытые, есть указы под грифом «Секретно».

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Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале месяца его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров: назвал его «бездарем» и обвинил его в создании кризисной ситуации на лиманском направлении. Кадыров отметил, что общался по этому поводу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, но тот заверил его, «что не сомневается в полководческом таланте Лапина». Позже РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр».

В начале января член комитета Госдумы по обороне, бывший замкомандующего ЮВО Андрей Гурулев заявил, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. По его словам, российская армия «научилась воевать», «признавать ошибки, анализировать и делать выводы» и теперь работает эффективнее.

Кроме того, по словам Гурулева, мобилизованные, которых отправили в зону спецоперации, «обкатались в боевых действиях», также созданы новые части и подразделения, которые «в состоянии изменить ход боевых действий, возможно, не кардинально, но точно способны нанести значительный урон киевскому режиму на поле боя».

Теги
Персоны
Минобороны Военная операция на Украине Сергей Суровикин Валерий Герасимов

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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