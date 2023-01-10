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Песков напомнил о секретных указах после вопроса о назначении Лапина

Песков на вопрос о назначении Лапина в штаб Сухопутных войск напомнил о секретных указах
Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Кремль не может подтвердить или опровергнуть назначение генерал-полковника Александра Лапина руководителем главного штаба Сухопутных войск, так как указ об этом не публиковался. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть указы открытые, есть указы под грифом «Секретно». Среди указов, которые публикуются, таких указов нет», — ответил он.

О том, что Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск, 10 января сообщил РБК источник в Минобороны. Об этом также писало издание «Ура.ру» со ссылкой на источник.

Лапин до конца октября командовал группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине. В начале месяца его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава региона назвал Лапина «бездарем» и обвинил его в создании кризисной ситуации на лиманском направлении.

Кадыров отметил, что общался по этому поводу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, но тот заверил его, «что не сомневается в полководческом таланте Лапина».

«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября в своем телеграм-канале.

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Глава Чечни критиковал Лапина и позднее, 27 октября он написал в телеграм-канале, что Лапин виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Через два дня РБК и телеканал «Грозный» сообщили, что Лапин покинул должность командующего группировкой «Центр».

Песков, говоря о критике в адрес Лапина, призывал не проявлять «эмоции» при оценке происходящего.

Теги
Александр Лапин Сухопутные войска Кремль Дмитрий Песков
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