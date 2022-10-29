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Телеканал «Грозный» сообщил о снятии с должности генерала Лапина

ЧГТРК «Грозный»: командующего группировкой войск «Центр» генерала Лапина сняли с должности
Отставку генерала подтверждает и источник РБК. Ранее Лапина критиковали Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Последний, в частности, обвинял его в сдаче Красного Лимана и прорыве фронта на артемовском направлении
Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Командующего группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности. Об этом сообщил телеканал ЧГТРК «Грозный», а также подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В то же время источник URA.RU в Минобороны сообщил, что Лапин взял трехнедельный отпуск. «В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — рассказал источник. При этом второй собеседник издания отметил, что генерал написал рапорт и к командованию «Центром» не вернется.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина. В частности, 27 февраля он обвинил генерала в прорыве линии обороны на артемовском направлении и заявил о необходимости кадровых перестановок. Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение противника, было принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.

«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа», — указывал глава Чечни.

Так Кадыров ответил на пост основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который ранее заявил, что те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн, в то время как многие из тех, «кто являются так называемыми кадровыми, не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать».

«Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми. Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться», — заявил Пригожин.

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Глава Чечни ранее заявлял, что к сдаче Красного Лимана привел «армейский непотизм».

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе. Он расположен неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово по направлению к украинскому городу Днепр. В прошлом году население Красного Лимана оценивалось в 20 тыс. человек.

По данным Минобороны, союзные войска были отведены из Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Комментируя эту информацию, Кадыров тогда заявил, что обороной руководил именно Лапин. «Генерал-полковник выставил на всех рубежах лиманского направления мобилизованных бойцов из ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — отметил он.

По его словам, он сообщил о возможной опасности начальнику Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление». «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе», — говорил глава Чечни.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Кадырова, призвал «даже в тяжелые моменты» исключать эмоции «из каких-либо оценок».

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани, ему 58 лет. В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, после этого служил командиром танкового взвода и роты в Ленинградском военном округе, а также в Береговых войсках Северного флота. Затем окончил Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Служил в различных армиях Южного военного округа (ЮВО), в том числе начальником штаба дивизии и командиром дивизии.

В 2009 года Лапин окончил Военную академию Генерального штаба, после этого занял пост заместителя командующего 58-й армией в составе ЮВО.

С 2014 по 2017 год был первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, в 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии.

Командующим Центральным военным округом Лапин стал в ноябре 2017 года. В феврале 2019 года ему было присвоено звание генерал-полковника.

С октября 2018 года по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии. В ходе операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая принимала участие в боях за Лисичанск.

4 июля ему было присвоено звание Героя России.

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Петр Канаев Петр Канаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лапин Военная операция на Украине отставки Минобороны
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