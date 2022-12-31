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Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия

Президент Владимир Путин наградил командующего российскими войсками в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина орденом Святого Георгия третьей степени.

Орден ему вручен за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. «Служу России!» — сказал генерал.

Путин посетил штаб Южного военного округа. «Президент вручил боевые знамена новым воинским формированиям и госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении Кремля.

Материал дополняется.
 

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