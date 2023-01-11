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Шойгу назначил главу Генштаба командующим объединенной группировкой войск

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим объединенной группировкой войск
Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба Ким. Ранее объединенную группировку войск в районе военной операции на Украине возглавлял Суровикин
Валерий Герасимов
Валерий Герасимов (Фото: пресс-служба Минобороны РФ)

Командующим объединенной группировкой войск на Украине назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, сообщает Минобороны.

Заместителями Герасимова министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина, главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова и замначальника Генштаба генерал-полковника Алексея Кима.

В Минобороны сообщили, что речь идет о повышении уровня руководства военной операцией на Украине, и объяснили такое решение расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил и повышением качества обеспечения войск и эффективности управления группировками войск.

Валерий Герасимов Сергей Суровикин Олег Салюков Алексей Ким

Валерий Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года. До этого он командовал войсками Ленинградского, а потом и Московского военных округов. В 2001–2003 годах Герасимов командовал 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, которая тогда вела бои в Чечне.

Впервые о должности командующего объединенной группировкой войск Министерство обороны сообщило 8 октября прошлого года. Тогда эту должность занял Суровикин, до этого командовавший Южной группировкой войск, действовавшей на Украине.

За время руководства Суровикиным объединенной группировкой российские ВКС неоднократно наносили удары по критической инфраструктуре Украины. Также по его предложению было принято решение об отводе войск с правого берега Днепра в районе Херсона и Берислава.

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Олег Салюков является главкомом Сухопутных войск с 2014 года. До этого он был заместителем начальника Генерального штаба.

У Алексея Кима есть опыт руководства Центром по примирению враждующих сторон в Сирии (в 2017 году). В 2019–2022 годах он был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по миротворческой деятельности.

Накануне источник РБК в Минобороны сообщил, что начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил стал генерал-полковник Александр Лапин, который до конца октября был командующим группировкой «Центр» в военной операции на Украине. В июне Минобороны отмечало его действия в прорыве украинской обороны под Лисичанском. В октябре Лапин подвергся критике со стороны Рамзана Кадырова после оставления ряда населенных пунктов в ДНР, в том числе Терн, Торского и Ямполовки.

В начале октября Кадыров раскритиковал руководство Генштаба за то, что они, по его мнению, покрывали генералов, допустивших сдачу Красного Лимана. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявлял тогда Кадыров. О потере Красного Лимана в ходе украинского контрнаступления Минобороны сообщило 1 октября.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Суровикин Валерий Герасимов Минобороны Военная операция на Украине Армия кадровые перестановки Сергей Шойгу Олег Салюков Алексей Ким

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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