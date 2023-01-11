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Globo сообщил о выписке Болсонару из больницы в США

Globo: экс-президент Бразилии Болсонару выписался из больницы в США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, который с декабря находится в США, выписался из больницы во Флориде, куда его госпитализировали из-за сильных болей в животе, сообщает Globo со ссылкой на своего корреспондента.

Телеканал отмечает, что врачи настаивали, чтобы Болсонару остался под наблюдением еще на несколько дней, но он все же покинул медучреждение.

О госпитализации Болсонару стало известно 9 января. Бывший бразильский лидер и ранее жаловался на боли в животе, поскольку в 2018 году, получив ножевое ранение, он перенес операцию и позднее не раз обращался к медикам из-за осложнений после ранения.



Болсонару покинул Бразилию после того, как на прошедших осенью выборах президента проиграл с минимальным отрывом Луису Инасиу Луле да Силве. Болсонару признал результаты голосования, но заявлял о многочисленных фальсификациях в ходе выборов. 1 января прошла инаугурация Лулы да Силвы.

Спустя неделю, 8 января, в Бразилии вспыхнули протесты, в которых приняли участие сторонники Болсонару. Они потребовали пересмотреть результаты осенних выборов и начали штурмовать административные здания в столице: Верховный суд, рабочую резиденцию президента дворец Планалту и Национальный конгресс. В городе объявили режим ЧС, были задержаны свыше 1,5 тыс. человек. В тот же день ситуация стабилизировалась.

Массовые беспорядки в Бразилии. Фоторепортаж
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Болсонару не поддержал митинги. Он заявил, что мирные протесты допустимы как «часть демократии», однако «грабежи и проникновения в общественные здания <...> нарушают установленный порядок».

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10 января в интервью CNN Brasil он сообщил, что собирался пробыть в США до конца января и потом вернуться в Бразилию. Экс-президент указал, что там врачи осведомлены о его проблеме — «непроходимости кишечника» из-за ножевого ранения.

Теги
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