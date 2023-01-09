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Власти Бразилии заявили об окончании беспорядков в столице

Секретарь Минюста Бразилии: беспорядки в столице прекратились
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Протесты в Бразилии завершились, заявил представитель столичного Федерального округа, ответственный секретарь министерства юстиции и общественной безопасности Рикардо Каппелли. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ситуация в Федеральном округе под контролем. Через несколько часов мы возобновим работу. Произошедшее будет расследовано надлежащим образом. Преступников продолжат выявлять и наказывать», — заявил Каппелли.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января провели демонстрацию в столице страны Бразилиа против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который победил на выборах в конце октября, набрав 50,85 против 49,15% (Болсонару заявлял о фальсификации в ходе выборов, но итоги признал). Демонстранты требовали пересмотра результатов голосования. Они начали штурмовать правительственные здания: Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию да Силвы — дворец Планалту. Губернатор Федерального округа Ибанейса Роши заявил, что после беспорядков были задержаны более 400 человек.

Власти Бразилии заявили об окончании беспорядков в столице
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Сам Болсонару осудил «грабежи и проникновения в общественные здания». Верховный суд страны приказал военным уничтожить все лагеря сторонников бывшего президента в течение суток, а полиции — арестовать всех протестующих, которые по-прежнему находятся на улицах. Власти называют митингующих террористами.

После начала беспорядков да Силва находился в рабочей поездке и не был в столице, но решил вернуться. Он объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

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Два года назад, в январе 2021 года, в США прошли похожие по своим предпосылкам беспорядки — тогда сторонники бывшего президента страны Дональда Трампа захватили Капитолий. Они также требовали пересмотра итогов выборов, состоявшихся за несколько месяцев до протестов. Болсонару сравнивали с Трампом за консервативные взгляды, высказывания против феминизма и ЛГБТ и симпатии к военной диктатуре.

Теги
Бразилия беспорядки Жаир Болсонару Лула да Силва
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