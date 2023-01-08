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Сторонники Болсанару ворвались в здания суда и парламента Бразилии

Сторонники президента Бразилии Лулы да Силвы попросили генпрокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в столице после захвата зданий парламента и суда
Фото: Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters

В Бразилии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару начали штурмовать правительственные здания. По данным Globo, им удалось прорваться в здание Национального конгресса, Верховного суда и в рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту.

На кадрах, опубликованных CNN, видно, как протестующие с бразильскими флагами бьют стекла в зданиях. Проникая внутрь, они совершают там акты вандализма.

CNN со ссылкой на Верховный суд сообщил, что службе безопасности суда и ОМОНу удалось вернуть контроль над зданием.

Президент Бразилии Лула да Силва отсутствует в столице, с утра он находится в штате Сан-Паулу, где инспектирует последствия паводков в Араракуара, передает Folha.

Представляющий в верхней палате парламента правительство Лулы да Силвы Рандольф Родригес вместе с президентом Партии трудящихся Глейзи Хоффманн обратился к генпрокурору Бразилии с просьбой разрешить применение федеральных сил безопасности.

Материал дополняется

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Бразилия президент эвакуация Луис Инасиу Лула да Силва
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