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Болсонару обвинил протестующих в Бразилии в нарушении закона

Экс-президент Бразилии Болсонару обвинил атаковавших госучреждения в нарушении закона

Участники протестных акций в столице страны Бразилиа, напавшие на правительственные здания, нарушили закон, заявил в Twitter бывший бразильский президент Жаир Болсонару.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые произошли сегодня <...>, нарушают установленный порядок», — написал он.

В протестах в Бразилиа участвуют в основном сторонники Болсонару, недовольные результатами прошедших в конце октября президентских выборов. Политик получил 49,2% голосов избирателей, но уступил бывшему главе государства Луису Инасиу Лула Да Силве, который вновь стал президентом. Да Силву на выборах поддержали 50,8% голосовавших бразильцев.

Днем 8 января недовольные результатами сторонники Болсонару ворвались в здания Национального конгресса (парламента) Бразилии, Верховного суда, а также рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту, и устроили там погромы. Бразильский министр юстиции Флавио Дино назвал действия нападавших «терроризмом» и обвинил их в попытке устроить государственный переворот. Министр пообещал «добраться» до тех, кто, по его словам, спонсировал выступления.

Лула да Силва из-за протестов прервал поездку в штат Сан-Паулу, где он осматривал пострадавшие от паводков районы, и вернулся в Бразилиа. Глава государства лично приехал ко дворцу Планалту, чтобы его осмотреть, пишет Globo.

Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша на фоне протестов отстранил от должности начальника управления общественной безопасности Бразилиа Андерсона Торреса. После того, как в СМИ появились видео, на которых полиция фотографирует протестующих и сопровождает колонны, а некоторые сотрудники беседуют с активистами, власти обвинили правоохранителей в бездействии. Полицейским, по мнению министра юстиции, помешали электоральные предпочтения.

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«Электоральные предпочтения — это одно, каждый имеет [на них] право. Использование электоральных предпочтений для уклонения [от исполнения обязанностей] и попустительства преступлению несовместимо с функцией государственного служащего», — заявил Дино.

В Бразилиа до конца месяца действует режим ЧС. O Tempo со ссылкой на губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейса Рошу писал о 400 задержанных. Дино сообщил, что задержаны только 200 человек.

Теги
Бразилия Жаир Болсонару протесты нарушение закона
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