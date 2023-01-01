Лула да Силва принес присягу и в третий раз вступил в должность президента Бразилии

Лула да Силва в третий раз вступил в должность президента Бразилии

Лула да Силва пообещал «восстановить страну из руин», изменить подход к вырубке лесов Амазонии, и заявил, что Бразилия «должна стать хозяйкой своей судьбы»

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Победивший на президентских выборах в Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в третий раз вступил в должность главы государства. Он принес присягу на церемонии инаугурации в конгрессе страны, сообщает El Pais.

Как пишет издание, большую часть своей речи он посвятил «катастрофам», к которым, по словам Лулы, привело правление его предшественника Жаира Болсонару, в том числе в сферах прав человека, здравоохранения и образования. «Они разрушили окружающую среду, не оставили ресурсов <...> Из этих руин я обещаю восстановить страну», — сказал он.

По словам Лулы, его экономическая политика будет сосредоточена на реиндустриализации Бразилии. «Мы собираемся начать энергетический и экологический переход. Наша цель — добиться нулевых выбросов парниковых газов и нулевой вырубки лесов в бассейне Амазонки», — заявил президент.

Лула добавил также, что Бразилия намерена развивать отношения со странами МЕРКОСУР (глобальный рынок стран Южной Америки, помимо Бразилии, включает Аргентину, Парагвай и Уругвай), а также вести «активный диалог» с США, Евросоюзом и Китаем. «Бразилия должна стать хозяйкой своей судьбы. Мы собираемся восстановить эту страну, да здравствует демократия и да здравствует бразильский народ», — сказал Лула в завершение своего выступления.

Как передает Reuters, на церемонию пытался проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством; его задержали.

Лидер левых Лула, который уже возглавлял страну в 2003-2010 годах, пришел к власти по итогам второго тура президентских выборов в конце октября. Болсонару, стал первым главой государства в истории современной Бразилии, которому не удалось переизбраться на второй срок, хотя разрыв между ним и да Силва оказался совсем небольшим — 50,8% голосов против 49,2%. Болсонару не поздравил своего соперника; по данным телеканала Globo, он покинул страну 30 декабря, до завершения срока полномочий.

В 2016-м Лулу приговорили к 12 годам заключения по делу о коррупции и отмывании денег, но в 2021-м Верховный суд страны отменил приговоры в отношении снова избранного президента.