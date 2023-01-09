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Почему протесты в Бразилии пошли по американскому сценарию

Власти Бразилии восстановили контроль над ситуацией в столице страны, где накануне тысячи протестующих предприняли попытку захватить правительственный квартал. Почему это произошло, разбирался РБК
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Как был восстановлен порядок в Бразилиа

В воскресенье тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, полномочия которого истекли 1 января, попытались захватить Национальный конгресс (парламент) страны, здание Верховного суда и президентскую резиденцию — дворец Планалту в Бразилиа. Одновременно сторонники Болсонару призывали к военному перевороту, чтобы отстранить от власти нынешнего президента Инасиу Лулу да Силву (Лулу), обошедшего Болсонару по итогам двух туров выборов в прошлом году.

Телеканал CNN Brasil вел прямую трансляцию попытки захвата 8 января, когда протестующим удалось прорвать полицейский кордон, который не оказывал особого сопротивления, и попасть в здание парламента. Они не только дошли до зала заседаний нижней палаты, но и проникли в другие помещения, а также расположенное рядом здание Верховного суда. По CNN Brasil сообщили, что сторонники Болсонару уничтожали предметы искусства, подарки от иностранных делегаций и даже попытались поджечь ковер, из-за чего в здании сработала автоматическая система пожаротушения.

Полиции Бразилиа понадобилось несколько часов, чтобы восстановить контроль над комплексом, сообщает газета El Pais. Первым было освобождено здание Верховного суда, затем — Национального конгресса. Всего сообщается о задержании более 1 тыс. человек, участвовавших в штурме.

После начала беспорядков Лула, который находился в Сан-Паулу, созвал экстренное видеосовещание с министрами обороны, юстиции и институциональных отношений. На последовавшей затем пресс-конференции президент назвал действия протестовавших варварством и заявил, что столичная полиция им потворствовала. Президент пообещал найти и наказать виновных в попытке захвата, а также их спонсоров. Позднее Лула опубликовал серию твитов, в которых возложил ответственность за беспорядки на Болсонару, не назвав того по имени, но указав, что экс-президент в своих речах неоднократно призывал к акциям протеста.

Лула также сообщил, что подписал указ о «федеральном вмешательстве», который не только позволяет задействовать федеральные силы для подавления протестов, но и дает центральным властям право увольнять региональных должностных лиц. Первым по решению Верховного суда минимум на 90 дней был «за злонамеренное бездействие» отстранен от должности губернатор столичного федерального округа Ибанейс Роша, сообщила El Pais. «Ничто не может оправдать терпимость главы управления общественной безопасности и губернатора федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о намерении совершить насильственные акты против органов власти», — цитирует бразильская газета Globo решение суда.

С осуждением попытки переворота выступили Россия и ведущие западные страны. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга и вице-президент Росарио Мурильо выразили уверенность в том, что «фашизм, терроризм и путчизм» в Бразилии не пройдут, а президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал участников захвата правительственных зданий неофашистами.

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Как готовилась акция протеста

Как указывает CNN Brasil, попытка захвата Капитолия в столице США в начале 2021 года была менее масштабной по сравнению с событиями в бразильской столице. Участники протестов в Вашингтоне стеклись туда из разных уголков страны, в то время как в Бразилиа в них участвовали в основном местные жители. В результате беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек, в Бразилиа же сообщений о погибших пока не было. Главной чертой сходства журналисты телеканала назвали то, как был скоординирован сам процесс: участники протестов активно использовали социальные сети и мессенджеры.

Призывы сторонников Болсонару к активным действиям начали циркулировать в WhatsApp с 5 января, показало исследование аналитической компании Palver (результаты опубликовала газета Globo). Во многих сообщениях сторонники Болсонару использовали кодовое словосочетание Festa da Selma («вечеринка у Сельмы»), а также хештег #BrazilianSpring («бразильская весна»). Бразильская Agencia Publica приписала авторство последнего одному из ближайших сподвижников 45-го президента США Дональда Трампа, Стивену Бэннону.

Противники Лулы не скрывали своих планов провести большую акцию в столице, в различных социальных сетях были опубликованы сообщения об автобусных турах для всех желающих приехать в Бразилиа в выходные (акция получила название «Караван свободы»), пишет The Washington Post. Маршруты и расписание поездок публиковались в социальных сетях, а многие из участников демонстраций облачились в одежду цветов бразильского национального флага.

Что ждет участников погромов

Задержанные могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за попытку насильственной смены власти, преступления против общественной собственности, создание преступной организации и терроризм. Легче всего доказать повреждение общественного имущества. В частности, за попытку насильственной смены власти приговор может составить до 12 лет, прокомментировал бразильскому агентству Agencia Publica профессор конституционного права в Папском католическом университете Сан-Паулу Роберто Диас.

Из-за чего конфликтуют Лула и Болсонару

Лула, который выигрывает президентские выборы уже в третий раз и представляет левую Партию трудящихся, крайне популярен в Бразилии. После своего первого президентства (2003–2011 годы) он покинул пост с рейтингом одобрения выше 90%. Грамотно воспользовавшись ситуацией сырьевого бума, Лула запустил многочисленные социальные программы, которые позволили миллионам бразильцев выйти из нищеты. Однако по итогам международного расследования, получившего название «Операция «Автомойка», против него и сотен политиков и бизнесменов в странах Латинской Америки были выдвинуты обвинения в коррупции. Объектом расследования в Бразилии стала компания Petrobras — нефтяной гигант, который получал международные контракты за взятки должностным лицам. В 2017 году Лула был признан главным бенефициаром этой схемы и отправился за решетку, но провел там лишь два года — Верховный суд выпустил его на свободу из-за ошибок во время судебного процесса. В марте 2021 года с Лулы были сняты все обвинения.

У правого популиста Болсонару крайне противоречивая репутация как внутри страны, так и за ее пределами. В период пандемии он стал символом ковид-диссидентства на государственном уровне, поскольку неоднократно в публичных заявлениях преуменьшал опасность инфекции, называя ее «легким гриппом», в то время как Бразилия находилась на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, а число погибших от инфекции достигло почти 700 тыс.

Болсонару также стал фигурантом исков по делам о преступлениях против человечества. В 2021 году австрийские экологи подали заявление в Международный уголовный суд из-за рекордных темпов вырубки лесов Амазонии, назвав президента главным виновником происходящего. Вскоре после этого сенат Бразилии подготовил доклад, в котором также обвинил Болсонару в преступлениях против человечества, но уже в связи с тем, что правительство пыталось добиться выработки коллективного иммунитета от COVID-19 за счет большого числа заражений, а не вакцинации.

Почему аналитики ожидали беспорядков

Прошлогодние выборы Лула выиграл с минимальным отрывом — 50,8% голосов против 49,2% у Болсонару. Это позволило последнему поставить под сомнение победу Лулы и заявить о фальсификациях. Болсонару не стал официально оспаривать итоги выборов, но и не поздравил своего соперника с победой. Его сторонники с поражением не смирились и начали пикетировать военные объекты, призывая армию вмешаться и выступить против Лулы. Болсонару считается популярной у военных фигурой, за время его правления число военных на правительственных или министерских позициях удвоилось и достигло 6 тыс., отмечает The Financial Times. Однако пока армия в события открыто не вмешивалась.

Уже в октябре, после второго тура президентских выборов, мировые СМИ начали сравнивать ситуацию в Бразилии с ситуацией в США в 2020 году, когда Трамп проиграл Джо Байдену и отказался признать поражение. The Time высказала предположение, что Болсонару, являющийся поклонником Трампа, может использовать его тактику, которая привела к попытке захвата Капитолия 6 января 2021 года. Поводом для таких публикаций стала риторика экс-президента и членов его семьи, которая очень походила на заявления Трампа после поражения на выборах.

Чтобы 1 января не участвовать в передаче президентского пояса во время церемонии инаугурации, Болсонару улетел из страны во Флориду, сообщил Reuters. По данным агентства, отъезд также мог быть связан с возможностью судебного преследования Болсонару после потери им иммунитета. Однако, в отличие от Трампа, Болсонару после начала беспорядков написал в Twitter, что «грабежи и вторжения в общественные здания» не попадают под понятие мирных демонстраций, которые являются нормальной частью демократического процесса.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Бразилия Жаир Болсонару Лула да Силва беспорядки
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