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Президент Бразилии объявил в столице режим ЧС до конца месяца

Указ Лулы да Силвы действует до 31 января. Режим ЧС ввели в ответ на массовые беспорядки и захват правительственных зданий, в том числе Верховного суда и парламента

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца из-за беспорядков, передает CNN.

Согласно указу, цель введенной меры состоит в том, чтобы «положить конец серьезному нарушению общественного порядка». Глава государства распорядился задействовать федеральные силы.

«Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и здание конгресса... Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов», — заявил он.

Лула да Силва назначил секретаря и заместителя главы министерства юстиции Рикардо Гарсиа Каппелли на должность руководителя общественной безопасности.

«Руководителя общественной безопасности подчиняется президенту Республики и не подчиняется районным нормам, которые противоречат мерам, необходимым для осуществления вмешательства», — говорится в указе.

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Бразилия президент Луис Инасиу Лула да Силва режим ЧС
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