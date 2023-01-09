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В Бразилии на акциях протеста задержали около 1,5 тыс. человек

В Бразилии задержаны около 1,5 тыс. сторонников экс-президента Болсонару
За два дня протестов в Бразилии задержали около 1,5 тыс. демонстрантов. Протестующие, в частности, штурмовали административные здания: Верховный суд, Национальный конгресс и дворец Планалту
Фото: Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters

За последние два дня в Бразилии в ходе беспорядков задержали около 1,5 тыс. человек, сообщил министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино, передает CNN Brasil.

В частности, по его словам, дорожная полиция перехватила 40 автобусов, в одном из которых было огнестрельное оружие.

«О произведенных арестах: вчера было 209 арестов на месте. Это число все время обновляется <...>. Где-то около 1,5 тыс. задержаний», — сказал министр.

Ранее о задержании более 1200 человек при разгоне лагеря сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в столице страны Бразилиа сообщала корреспондент CNN Brasil Лариса Родригес. Демонстрантов доставили в управление федеральной полиции. По данным Родригес, цель задержаний — выявить участников нападений на административные здания 8 января.

Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару 8 января начали в столице Бразилиа манифестации, сопровождавшиеся погромами, против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце октября 2022 года он победил на выборах, набрав 50,85% против 49,15% у Болсонару. Бывший президент заявил о фальсификациях голосования, но с итогами выборов согласился.

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Демонстранты потребовали пересмотреть результаты и начали штурмовать административные здания: Верховный суд, Национальный конгресс и дворец Планалту — рабочую резиденцию да Силвы.

По словам губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Роши, после беспорядков были задержаны несколько сотен человек. Он пообещал, что они «заплатят за совершенные преступления». Самого губернатора на 90 дней отстранили от должности решением Верховного суда за «бездействие и попустительство».

Дино говорил, что идентификация тех, кто принимал участие или финансировал погромы, продолжается, их всех доставят в суд в ближайшее время.

Сам Болсонару осудил погромы. 9 января он был госпитализирован в США с болью в животе, сообщало O Globo. Издание отмечало, что это не первый случай таких жалоб у бывшего бразильского лидера. В 2018 году, после получения ножевого ранения на предвыборном мероприятии, он перенес операцию и с тех пор несколько раз проходил лечение в больницах. В ноябре его клали в военный госпиталь в Бразилиа.

Действующий президент да Силва прервал свою поездку в штат Сан-Паулу и вернулся в столицу. Позже власти заявили, что беспорядки подавлены, а «преступников продолжат выявлять и наказывать».

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Бразилия задержания акции протеста
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