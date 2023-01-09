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Массовые беспорядки в Бразилии. Фоторепортаж
В Бразилии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Протестующие начали штурмовать Верховный суд, парламент и резиденцию главы государства. Лидер Бразилии Лула да Силва ввел в столице режим ЧС и распорядился задействовать федеральные силы
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару проводят демонстрацию против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилиа.
Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту.
Протестующие с бразильскими флагами били стекла в зданиях, и, проникая внутрь, совершали там акты вандализма.
Президент Бразилии Лула да Силва отсутствует в столице - он находится в штате Сан-Паулу с инспекцией последствий паводков.
Сторонники президента Бразилии Лулы да Силвы попросили генпрокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в столице.
Протестующие не признают результаты октябрьских президентских выборов и требуют пересмотра итогов голосования.
Сторонники Болсонару вооружены палками и забрасывают полицейских камнями.
Немногочисленная охрана правительственных зданий не смогла дать отпор протестующим.
По данным телеканала CNN, полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
По данным местных СМИ, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.
Президент Лула да Силва охарактеризовал действия протестующих как «варварство».
Министр юстиции Бразилии Флавиу Дину написал, что «эта абсурдная попытка при помощи силы навязать свою волю не пройдет».
Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца и распорядился задействовать федеральные силы.
Секретаря общественной безопасности региона Андерсона Торреса отстранили от должности.
Лула да Силва пообещал, что виновники массовых беспорядков в Бразилиа «будут найдены и наказаны».