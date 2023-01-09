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Массовые беспорядки в Бразилии. Фоторепортаж

В Бразилии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами президентских выборов. Протестующие начали штурмовать Верховный суд, парламент и резиденцию главы государства. Лидер Бразилии Лула да Силва ввел в столице режим ЧС и распорядился задействовать федеральные силы
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару проводят демонстрацию против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилиа.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Протестующие с бразильскими флагами били стекла в зданиях, и, проникая внутрь, совершали там акты вандализма.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Президент Бразилии Лула да Силва отсутствует в столице - он находится в штате Сан-Паулу с инспекцией последствий паводков.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Сторонники президента Бразилии Лулы да Силвы попросили генпрокурора разрешить применение федеральных сил безопасности в столице.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Протестующие не признают результаты октябрьских президентских выборов и требуют пересмотра итогов голосования.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Сторонники Болсонару вооружены палками и забрасывают полицейских камнями.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Немногочисленная охрана правительственных зданий не смогла дать отпор протестующим.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
По данным телеканала CNN, полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
По данным местных СМИ, вторжение в здание конгресса было кратковременным, протестующие уже покинули его.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Президент Лула да Силва охарактеризовал действия протестующих как «варварство».
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Министр юстиции Бразилии Флавиу Дину написал, что «эта абсурдная попытка при помощи силы навязать свою волю не пройдет».
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца и распорядился задействовать федеральные силы.
Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters

Секретаря общественной безопасности региона Андерсона Торреса отстранили от должности.

Фото:Adriano Machado / Reuters
Фото: Adriano Machado / Reuters
Лула да Силва пообещал, что виновники массовых беспорядков в Бразилиа «будут найдены и наказаны».
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Сергей Зимин Сергей Зимин, Виктория Громова Виктория Громова
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