Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп рассказал об «очень мощных» санкциях против России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Торговая война США
Трамп заявил, не собирается пока отменять новые санкции. В октябре США ввели ограничительные меры против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заявив об отсутствии у России заинтересованности в мире на Украине. Москва называет санкции незаконными
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России.

Отменять их в ближайшее время Трамп не планирует. «Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», — добавил он (цитата по CNN).

Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса
Политика
Дональд Трамп

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, это решение объяснялось «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Москва называет западные ограничительные меры незаконными и заявляла, что «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».

Вашингтон готов ввести новые санкции и продолжить поставки оружия Киеву, если Россия не откликнется на призывы к прекращению огня на Украине, заявил 21 ноября постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. 

В США подготовили и представили Киеву новый план об урегулировании из 28 пунктов, писал Axios. Bloomberg и CNN публиковали полный текст документа, это же сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Проект договоренностей предусматривает ряд уступок со стороны Украины, в том числе отход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, закрепление в Конституции безъядерного статуса. Для России предусмотрено в том числе поэтапное снятие санкции при достижении мира. МИД заявлял, что не получал от Вашингтона мирный план, о котором сообщали западные СМИ. 

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Военная операция на Украине санкции США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
