Трамп рассказал об «очень мощных» санкциях против России

Трамп заявил, не собирается пока отменять новые санкции. В октябре США ввели ограничительные меры против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заявив об отсутствии у России заинтересованности в мире на Украине. Москва называет санкции незаконными

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вводит «очень мощные» санкции против России.

Отменять их в ближайшее время Трамп не планирует. «Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», — добавил он (цитата по CNN).

Минфин США 22 октября ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, это решение объяснялось «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Москва называет западные ограничительные меры незаконными и заявляла, что «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».

Вашингтон готов ввести новые санкции и продолжить поставки оружия Киеву, если Россия не откликнется на призывы к прекращению огня на Украине, заявил 21 ноября постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

В США подготовили и представили Киеву новый план об урегулировании из 28 пунктов, писал Axios. Bloomberg и CNN публиковали полный текст документа, это же сделал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Проект договоренностей предусматривает ряд уступок со стороны Украины, в том числе отход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, закрепление в Конституции безъядерного статуса. Для России предусмотрено в том числе поэтапное снятие санкции при достижении мира. МИД заявлял, что не получал от Вашингтона мирный план, о котором сообщали западные СМИ.