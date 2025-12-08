 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят альтернативный мирный план

Сюжет
Мирный план по Украине
Для проработки плана после переговоров в Лондоне остались советники по нацбезопасности от Украины и европейских стран. План должен быть готов 9 декабря вечером, отметил Зеленский
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украина совместно с Европой готовят свою версию мирного плана, заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Европейская правда».

Он рассказал об успешных переговорах с европейскими лидерами в Лондоне и добавил, что там остались советники по национальной безопасности стран.

«Это также говорит, что есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего, который сегодня проговаривали уже с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального завершения войны», — сказал президент Украины. Советники по нацбезопасности от Украины и европейских стран в Лондоне «будут работать над последней версией плана, которую привез [секретарь СНБО Украины Рустем] Умеров».

По его словам, план будет готов вечером 9 декабря, затем его отправят США.

«Я думаю, завтра план будет готов, вечером — где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки», — заявил журналистам Зеленский.

Зеленский заявил, что видение мира Трампом отличается от украинского
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Мирный план США был обнародован 20 ноября. С тех пор ведется его активное обсуждение как на Украине и в России, так и представителями Европы.

На следующий день после публикации плана Зеленский заявил, что план необходимо доработать. Президент Украины сказал, что Киев вместе с США и Европой на уровне советников будет работать над тем, чтобы «путь к миру стал действительно работоспособным».

Американский президент Дональд Трамп тогда заявил, что у Украины есть дедлайн 27 ноября, до которого власти страны должны согласиться с мирным планом. Однако позднее требования по дедлайну он снял.

Позднее в тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане. На следующий день Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники также написал о попытке Зеленского и лидеров Франции, Германии и других европейских стран успеть до крайнего срока переписать мирный план США. При этом европейцы, как уточняло агентство, хотели представить переписанный документ как конструктивное обновление.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о якобы разрабатывающемся альтернативном европейском плане по урегулированию на Украине, заявила, что не осведомлена о работе над таким планом.

Через три дня после публикации американского плана — 23 ноября — в Женеве прошли переговоры США, Украины и европейских представителей. Они обсудили представленный ранее американцами план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, при этом европейцы выдвинули контрпредложение.

После переговоров изначальный план США был сокращен до 22 пунктов. Затем последовала серия переговоров США с украинскими и российскими представителями, на которых также обсуждался мирный план.

Российский президент Владимир Путин допускал, что американский план «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». После переговоров с американцами в Кремле помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисса по мирному урегулированию пока достичь не удалось. По словам Ушакова, некоторые предложения США не подходят России. При этом он считает, что состоялась «полезная дискуссия».

