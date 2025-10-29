В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле анализируют реакцию россиян на новые антироссийские санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК. По его словам, некоторые пользователи интернета насмехаются над рестрикциями, а другие отличаются «более серьезным подходом».

«В Кремле [видят] и это, и другое — более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читаем, все видим и все анализируем», — сказал Песков.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России. Они включают запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России. Среди рестрикций также содержался запрет на ввоз в Россию унитазов и биде. Песков тогда уточнил, что Москва начала готовиться к разработке ответных мер.

За день до этого санкции против двух российских нефтяных компаний, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, ввело управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Это решение объяснили «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» на Украине.

Россия осуждает западные санкции. Президент Владимир Путин назвал новые санкции носящими «серьезный» характер для страны и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» России. Песков до этого подчеркивал, что российская экономика функционирует в условиях множества ограничений, и это сформировало у нее «определенный иммунитет» к этим мерам.