Трамп пригрозил странам 10-процентными пошлинами за поддержку БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, 10-процентными пошлинами. Об этом он написал в Truth Social.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-ным тарифам. Исключений не будет», — написал он в соцсети.

В январе Трамп грозил странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — убежден американский лидер.

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