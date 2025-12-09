Почему Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине В Киеве утверждают, что готовы организовать их после прекращения огня

Дональд Трамп заявил, что Украине следовало бы провести выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Из-за этого в Москве уже давно называют руководство республики нелегитимным. Подробнее — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevillac / Getty Images)

Что Трамп сказал об украинских выборах

Украине следует провести выборы, заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал об этом в интервью Politico, обнародованном 9 декабря и взятом накануне, отвечая на соответствующий вопрос журналистки издания Даши Бернс. «Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор, — сказал глава Белого дома. — И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия».

Президент Украины Владимир Зеленский, который находился в этот день с визитом в Италии, заявил изданию La Repubblica, что он «всегда готов к выборам».

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023-го и 31 марта 2024 года соответственно. Официально срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Для проведения выборов на Украине должно перестать действовать военное положение, которое было введено 24 февраля 2022 года и продлевается каждые три месяца. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В начале 2025 года Зеленский говорил, что об отмене военного положения «можно думать», если у Украины «останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности». В Раде наблюдается консенсус по поводу того, чтобы не проводить выборы в военное время: в ноябре 2023 года парламентские фракции приняли декларацию о том, что до завершения конфликта выборов быть не должно, их можно будет провести не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Из-за того что официально срок полномочий украинского руководства истек, в Москве считают нынешние власти Украины нелегитимными. А в связи с коррупционным скандалом в энергетике и обороне, который развивается в республике с начала ноября 2025 года и привел к отставке главы офиса президента и двух министров, президент России Владимир Путин назвал украинские власти «организованным преступным сообществом», которое «узурпировало власть и <…> удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения».

«Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них кто может, кто хочет, тот пускай и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками, — заявил Путин 27 ноября. — <…> Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться и с Украиной: там здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу, достаточно много».

Тем не менее в Киеве время от времени обсуждается возможность проведения президентских выборов — в апреле 2025 года журнал The Economist, ссылаясь на источники, сообщил, что власти республики планируют организовать их в ближайшие месяцы после прекращения огня, которого хотели достичь США. Украинское руководство эту информацию опровергало.

В сентябре 2025 года в интервью Axios Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента после завершения конфликта, а если будет установлен режим прекращения огня, он обратится к парламенту, чтобы организовать выборы. «Я готов не идти [на выборы], потому что это не моя цель — выборы. Я очень хотел быть со своей страной в сложный период времени, помогать своей стране. Это то, чего я хотел. Моя цель — закончить войну», — заявил тогда Зеленский.

По данным опроса, который в октябре 2025 года провела украинская социологическая компания SOCIS, на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее время, в лидерах были бы Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол в Великобритании Валерий Залужный — они набрали бы 30,1 и 28,9% соответственно. Далее идут президент Украины в 2014–2019 годах, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с 7,2% и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов с 5%. Что касается выборов в Раду, то здесь лидирует гипотетический блок Валерия Залужного (сам бывший главком о своих политических амбициях никогда публично не говорил) — он бы набрал 27,8%. Далее идут блоки Зеленского — 21,3%, Порошенко — 8,8%, Буданова — 7,4%.

Как продвигаются переговоры по мирному урегулированию

Между тем Украина, Россия, США и страны Европы продолжают контакты, посвященные обсуждению мирного плана.

2 декабря в Москве состоялись пятичасовые переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Путиным. Тогда американские представители впервые обсудили с российским руководством конкретные варианты мирного урегулирования (по словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия получила четыре документа). Ключевой темой стал вопрос территорий. По нему «пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо», отметил Ушаков после встречи и добавил: с американскими коллегами договорились, что суть переговоров раскрывать не будут.

После того как Уиткофф и Кушнер вернулись в США, туда отправилась украинская делегация. Ключевыми переговорщиками от Киева стали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов. Их консультации в Майами (штат Флорида) продлились три дня — с 4 по 6 декабря. Украинские представители встречаются с американскими чаще, чем российские: до переговоров Уиткоффа и Кушнера в Москве Украина и США провели по меньшей мере пять раундов консультаций. Как сообщил 5 декабря Госдепартамент США, стороны обсудили в Майами встречу американских посланников в Москве и «шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны», и согласились, что реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению боевых действий.

6 декабря президент Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером по телефону. По информации Axios, разговор касался территорий и был тяжелым. «Россия по-прежнему требует от Украины вывода войск с территорий Донбасса, которые она контролирует, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы», — сообщило издание, ссылаясь на источник. Кроме того, была затронута тема гарантий безопасности Украине со стороны США — по словам собеседников Axios, здесь есть значительный прогресс, но Киеву и Вашингтону еще нужно проделать большую работу, чтобы добиться одинаковых трактовок таких гарантий.

Как сообщил 8 декабря Умеров, первоочередной задачей украинской делегации было получить от США полную информацию о разговоре в Москве и все черновые варианты актуальных предложений. Он пообещал показать все эти варианты Зеленскому в тот же день в Лондоне, где президент Украины встречался с премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ознакомился ли он с этими предложениями, Зеленский не сообщил.

Как сказал в интервью Politico Трамп, президент Украины план не читал. «Его людям предложение очень понравилось. Им оно очень понравилось. Его помощникам, его высокопоставленным представителям оно понравилось, но они сказали, что он его еще не читал», — заявил Трамп. По его оценке, сейчас более сильная переговорная позиция у России. Отвечая на вопрос, проиграла ли Украина войну, Трамп сказал, что она потеряла много территорий. «Конечно, вы не назовете это победой», — добавил он.

По информации Axios, Вашингтон давит на Киев, склоняя его к тому, чтобы принять «значительные территориальные потери и другие уступки в мирном плане» Трампа. Как сообщили изданию украинские чиновники, после встречи в Москве предложения США стали хуже для Киева. «Складывалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, а американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это в телефонном разговоре», — заявил собеседник издания, говоря о переговорах Умерова и Гнатова с Уиткоффом и Кушнером при участии Зеленского. Американский источник издания это утверждение отверг — по его словам, США также оказывали давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.