Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов

Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Из подготовленного США мирного плана исключили положения, которые Украина сочла противоречивыми, теперь он состоит из 20 пунктов, заявил президент Владимир Зеленский, передают «Интерфакс-Украина» и УНИАН.

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что у американского лидера Дональда Трампа «свое видение» того, как должны завершиться боевые действия, и оно отличается от украинского. Зеленский также подчеркнул, что Украина не имеет права «по Конституции, международному и моральному праву» отдавать территории.

