Зеленский заявил об исключении из плана США спорных для Украины пунктов
Из подготовленного США мирного плана исключили положения, которые Украина сочла противоречивыми, теперь он состоит из 20 пунктов, заявил президент Владимир Зеленский, передают «Интерфакс-Украина» и УНИАН.
«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», — сказал Зеленский.
Президент отметил, что у американского лидера Дональда Трампа «свое видение» того, как должны завершиться боевые действия, и оно отличается от украинского. Зеленский также подчеркнул, что Украина не имеет права «по Конституции, международному и моральному праву» отдавать территории.
Материал дополняется
