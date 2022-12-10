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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

Аксенов: системы ПВО сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме
Глава Крыма сообщил о работе ПВО над Симферополем и попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации
Симферополь
Симферополь (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.

Симферополь находится в центральной части Крымского полуострова, является центром городского округа Симферополь, а также столицей Республики Крым. Население города — около 340 тыс. человек

После начала российской военной спецоперации на Украине власти Крыма неоднократно сообщали об обстрелах и диверсиях со стороны Украины. Самый масштабный теракт произошел на Крымском мосту 8 октября: взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожном составе, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин обвинил в организации взрыва спецслужбы Украины. Его украинский коллега Владимир Зеленский причастность Киева отрицал.

Помимо этого, в конце октября подводные беспилотники атаковали военно-морскую базу в Севастополе. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение. Потом 1 и 8 ноября над Севастополем сбили по одному дрону, 17 ноября был сбит один БПЛА в Феодосии, 6 декабря — два дрона над морем. Утром 8 декабря в Севастополе дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.

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Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее не исключал, что Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обещал ударить по «центрам принятия решений» при атаках российской территории: «Всем понятно, что это за центры: это и Министерство обороны, и Генштаб, и все что угодно», — говорил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, где 95% участников высказались за присоединение полуострова. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

19 октября Путин ввел в Крыму и еще семи граничащих с Украиной регионах «средний уровень реагирования». Режим предполагает усиление охраны общественного порядка, временное отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и выезда и другие меры. Кроме того, в нескольких районах Крыма до 22 декабря действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем
Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО Симферополь Сергей Аксенов Крым Военная операция на Украине
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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