Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

Аксенов: системы ПВО сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме

Глава Крыма сообщил о работе ПВО над Симферополем и попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации

Симферополь (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он.

Симферополь находится в центральной части Крымского полуострова, является центром городского округа Симферополь, а также столицей Республики Крым. Население города — около 340 тыс. человек

После начала российской военной спецоперации на Украине власти Крыма неоднократно сообщали об обстрелах и диверсиях со стороны Украины. Самый масштабный теракт произошел на Крымском мосту 8 октября: взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожном составе, погибли четыре человека. Президент Владимир Путин обвинил в организации взрыва спецслужбы Украины. Его украинский коллега Владимир Зеленский причастность Киева отрицал.

Помимо этого, в конце октября подводные беспилотники атаковали военно-морскую базу в Севастополе. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение. Потом 1 и 8 ноября над Севастополем сбили по одному дрону, 17 ноября был сбит один БПЛА в Феодосии, 6 декабря — два дрона над морем. Утром 8 декабря в Севастополе дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее не исключал, что Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обещал ударить по «центрам принятия решений» при атаках российской территории: «Всем понятно, что это за центры: это и Министерство обороны, и Генштаб, и все что угодно», — говорил он.