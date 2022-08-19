В Крыму предупредили об эффекте бумеранга при ударах по полуострову

Удары по территории полуострова вызовут эффект бумеранга и нанесут более серьезный ущерб самой Украине, заявил «РИА Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — сказал он.

Так Крючков прокомментировал сообщение газеты Politico, что США разрешили Киеву использовать поставленное ими оружие для ударов по военным объектам в Крыму, уточняет агентство. Об этом изданию сообщил высокопоставленный представитель американского президента Джо Байдена.

«Конечно, мы не выбираем цели и все [оружие], что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они [ВСУ] решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сказал представитель администрации. Он уточнил, что Крым с точки зрения США — территория Украины, поэтому такая позиция распространяется и на него. Американские власти уже уведомили об этом Киев, заключил чиновник.

Крючков, со своей стороны, предложил не делать поспешных выводов по этому поводу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к ней. Украина и страны Запада этого не признали: они считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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В украинском Минобороны не раз допускали удары по российским военным объектам в Крыму из американских РСЗО HIMARS. В ведомстве утверждают, что полуостров используют в качестве «хаба перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что данное западным партнерам обещание не бить из иностранного оружия по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост.

В Кремле назвали слова о возможном ударе по Крымскому мосту «анонсированием возможного террористического акта». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что армия берет «на заметку» подобные заявления. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ударить по «центрам принятия решений» при атаках российской территории: «Всем понятно, что это за центры: это и Министерство обороны, и Генштаб, и все что угодно», — говорил он.