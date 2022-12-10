WP сообщила о «сложных компромиссах» в США по поводу обмена Грайнер

WP со ссылкой на источники сообщила, что многие в администрации Байдена и в Минюсте США выступали против сделки по обмену Грайнер на Бута, в том числе, из-за «несоответствия правонарушений двух заключенных»

Бритни Грайнер (Фото: ФСБ России)

Обмен россиянина Виктора Бута, которого в США обвиняли в незаконной торговле оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер стал следствием «сложных политических компромиссов» в Соединенных Штатах, сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, президент США Джо Байден столкнулся с противодействием со стороны Министерства юстиции, которое выступало против обмена Грайнер на Бута из-за «несоответствия правонарушений двух заключенных». В то же время сторонники обмена Грайнер приветствовали его решение.

Как рассказали WP высокопоставленные чиновники из администрации президента США на условиях анонимности, «менять известного международного торговца оружием на баскетболиста — это безумие».

Источники издания также указали, что «самым болезненным аспектом» в сделке стало то, что в обмен не включили задержанного за шпионаж в России ветерана морской пехоты Пола Уилана. WP отмечает, что в США изначально выступали за обмен Бута на Грайнер и Уиллана, однако Москва настаивала на включение в сделку бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который в декабре прошлого года был приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Берлин ясно дал понять, что его освобождение не имеет смысла, заявил один из источников газеты.

Пол Уилан — американец, отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает, что он кадровый разведчик, так как до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан своей вины не признает.



Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда сообщила, что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания. Переговоры по обмену Бута на Грайнер США и Россия вели несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре говорила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.

Кроме Грайнер Вашингтон ранее хотел включить в сделку по обмену Пола Уилана. После состоявшегося обмена Уилан заявил, что администрация президента США предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его. «Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.

Президент России Владимир Путин назвал состоявшийся обмен результатом поиска компромиссов. Байден пообещал продолжить работу над освобождением других заключенных американцев в России. С критикой обмена Бута на Грайнер выступил экс-президент США Дональд Трамп — он назвал сделку «тупым и непатриотичный позором для США».