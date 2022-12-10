Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Впервые команда из Африки вышла в полуфинал. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:13
WP сообщила о «сложных компромиссах» в США по поводу обмена Грайнер Политика, 21:09
Португалец Пепе возмутился судейством в матче ЧМ с Марокко Спорт, 20:53
Европейский Совет согласовал выделение Украине кредита на €18 млрд Экономика, 20:44
В московском Гольяново автомобиль сбил несовершеннолетнюю Общество, 20:33
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 20:29
СНБО Украины заявило о готовности наносить удары по территории России Политика, 20:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криштиану Роналду расплакался после вылета сборной Португалии с ЧМ Спорт, 20:12
Сборная Марокко выбила Португалию и первой из Африки вышла в полуфинал ЧМ Спорт, 19:56
Силы миссий ЕС и НАТО в Косово прибыли к баррикадам на севере края Политика, 19:50
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:44
МИД России и Турции подтвердили «пакетный» характер договора по зерну Политика, 19:43
Роналду повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборные Спорт, 19:19
Бэнкси продаст 50 копий своей работы для помощи Украине Политика, 19:14
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Политика ,  
0 

WP сообщила о «сложных компромиссах» в США по поводу обмена Грайнер

WP: обмен Грайнер на Бута стал следствием «сложных политических компромиссов» в США
WP со ссылкой на источники сообщила, что многие в администрации Байдена и в Минюсте США выступали против сделки по обмену Грайнер на Бута, в том числе, из-за «несоответствия правонарушений двух заключенных»
Бритни Грайнер
Бритни Грайнер (Фото: ФСБ России)

Обмен россиянина Виктора Бута, которого в США обвиняли в незаконной торговле оружием, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер стал следствием «сложных политических компромиссов» в Соединенных Штатах, сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, президент США Джо Байден столкнулся с противодействием со стороны Министерства юстиции, которое выступало против обмена Грайнер на Бута из-за «несоответствия правонарушений двух заключенных». В то же время сторонники обмена Грайнер приветствовали его решение.

Как рассказали WP высокопоставленные чиновники из администрации президента США на условиях анонимности, «менять известного международного торговца оружием на баскетболиста — это безумие».

Источники издания также указали, что «самым болезненным аспектом» в сделке стало то, что в обмен не включили задержанного за шпионаж в России ветерана морской пехоты Пола Уилана. WP отмечает, что в США изначально выступали за обмен Бута на Грайнер и Уиллана, однако Москва настаивала на включение в сделку бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который в декабре прошлого года был приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Берлин ясно дал понять, что его освобождение не имеет смысла, заявил один из источников газеты.

Пол Уилан — американец, отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает, что он кадровый разведчик, так как до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан своей вины не признает.

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, выступала за екатеринбургский клуб УГМК. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

Россиянина Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в аэропорту Абу-Даби 8 декабря. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда сообщила, что Бута и Грайнер помиловали и они не будут отбывать остаток наказания. Переговоры по обмену Бута на Грайнер США и Россия вели несколько месяцев. МИД отмечал, что Соединенные Штаты долгое время не хотели включать Бута в сделку. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ноябре говорила, что от «серьезных переговоров» насчет обмена отказывается Москва.

Читайте на РБК Pro
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Как установка откладывать жизнь на потом передается по наследству
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше

Кроме Грайнер Вашингтон ранее хотел включить в сделку по обмену Пола Уилана. После состоявшегося обмена Уилан заявил, что администрация президента США предприняла недостаточно усилий, чтобы освободить его. «Я очень разочарован тем, что для моего освобождения не было сделано больше — тем более приближается четырехлетняя годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не было <...> Я не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь», — сказал Уилан.

Президент России Владимир Путин назвал состоявшийся обмен результатом поиска компромиссов. Байден пообещал продолжить работу над освобождением других заключенных американцев в России. С критикой обмена Бута на Грайнер выступил экс-президент США Дональд Трамп — он назвал сделку «тупым и непатриотичный позором для США».

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Бут США Джо Байден обмен заключенными Бриттни Грайнер
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Путин увидел особую «атмосферу» с США из-за обмена заключенными
Политика
Путин назвал результатом поиска компромиссов обмен Бута и Грайнер
Политика
Песков не увидел выхода из кризиса отношений с США после обмена Бута
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter